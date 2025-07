La Delegación de Hacienda de Valladolid, a la cabeza de España en el pago de devoluciones del IRPF

Las personas más ricas de la región ganan 64,5 veces más que la media, según Gestha

Un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el colectivo Gestha, estima que los castellanos y leoneses más ricos ganan 64,5 veces más que el promedio de la población. Para conseguir este dato han cruzado la renta media de los declarantes del IRPF de la región, que se situaba en 22.094 euros al cierre de la campaña 2023, con la de los más adinerados, que se disparaba hasta los 1.424.435 euros, sumando en ambos casos las bases imponibles general y del ahorro. A este último grupo de potentados pertenecen 282 personas de la comunidad –el informe no está provincializado–, apenas el 1,9% de las 14.738 que ganan más de 601.000 euros al año en España. La cifra de Castilla y León es idéntica a la nacional, mientras que donde más profunda es la brecha es en Murcia (con un desfase de 89,2 veces) y donde más reducida es la distancia es en Madrid (donde los más pudientes superan en 46,4 veces al ciudadano corriente). Sea como sea, a la vista de estas magnitudes Gestha alerta de que «el crecimiento de la economía no está siendo equitativo, sino que se concentra en mayor proporción entre los más privilegiados», y menciona como prueba de ello que «el aumento de la contratación no revela que haya una redistribución de rentas, a pesar de los sucesivos incrementos del SMI». De ahí que proponga tanto al Gobierno central como a los Ejecutivos autonómicos que «fortalezcan sus sistemas tributarios y de redistribución del gasto para mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades de quienes más lo necesitan, atendiendo a las recomendaciones del FMI».