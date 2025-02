«Los psicofármacos son necesarios muchas veces, pero no son la solución»

David Cortejoso Mozo fue primero enfermero, con especialización en Enfermería del Trabajo, y luego hizo Psicología. Acaba de tomar el relevo como presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Una entidad con casi 2.800 colegiados en una profesión en auge, con ... cinco facultades en Castilla y León a las que previsiblemente se sumará la Universidad de Valladolid, y agendas en consultas y gabinetes que no dan más de sí, repletas de pacientes. Cortejoso pone sobre la mesa dos propuestas. Son la incorporación de psicólogos a los centros de salud y a los docentes. Y suma una reivindicación: atajar el intrusismo de terapeutas sin titulación y de los 'coach'.

–¿Con qué desafíos se pone al frente del Colegio de Psicólogos de Castilla y León?

–Con tres, principalmente, atajar el intrusismo, que se incorporen profesionales en el ámbito educativo y a la Atención Primaria. Hay 12 de 17 comunidades que ya están incorporando profesionales de la Psicología en Atención Primaria. La demanda ha crecido y no está siendo atendida en ese nivel. Se calcula que entre el 20% y el 40% de las consultas tienen origen en el ámbito de la Psicología. Se les descargaría de trabajo a médicos y enfermeras.

–¿Es receptiva la Junta a ese planteamiento? ¿Qué escollos ve la Administración?

–Creo que el principal problema que ven es el económico, a pesar de haberse demostrado con un estudio el increíble ahorro en psicofármacos en centros de salud que incorporaron psicólogos. Se escudan para no hacerlo en que deben ser psicólogos clínicos, vía formación PIR (Psicólogo Interno Residente, similar a la especialización MIR de los médicos). Las plazas que convoca el ministerio son ridículas, no hay 'pires'. Pero la atención a la salud mental en la comunidad es un problema de la Junta y si no tienen psicólogos clínicos, pueden incorporar psicólogos sanitarios (tienen formación acreditada oficialmente) cuando no haya de los primeros. No todas las enfermeras son especialistas en enfermería Familiar y Comunitaria y hay muchas enfermeras no especialistas en Primaria y no pasa nada.

–¿Se abusa de los fármacos?

–Sí. Los psicofármacos son necesarios muchas veces para poder estabilizar al paciente y trabajar luego su problemas con terapia con él. Pero no puede ser la única solución la pastilla.

–La Junta acaba de aprobar una Estrategia de Salud Mental sin cuantificar el aumento de plantilla de profesionales, ¿qué esperan de esa planificación?

–Venden una Estrategia de Salud Mental con presupuesto cero. No sé cómo van a hacerlo, sinceramente. Nuestro presidente nos habla de que van a acercar la Psicología Clínica a la Atención Primaria, al ámbito rural y de forma telemática, si es necesario, y ellos mismos dicen que no hay psicólogos clínicos para incorporarlos a Primaria. ¿Van a utilizar a los que están en las Áreas de Salud Mental y la Atención Especializada, que son escasos y están hasta arriba? ¿Cómo se van a acercar a Primaria y a pasar consultas telemáticas en el medio rural? Se puede vender humo... sin presupuesto no se hace nada.

–Proponen que haya psicólogos en los centros educativos.

–¿Por qué? Porque cada vez tienen más problemas de salud mental los menores, los docentes y se pueden detectar 'in situ' y prevenir. Hay comunidades que ya están incorporando psicólogos en los centros docentes: Baleares, Murcia, Extremadura, País Vasco. Aquí lo que se hizo el año pasado es formar una red en la que se está capacitando a los orientadores en detección de señales de problemas de salud mental, para derivar luego a Sacyl. Por poner un ejemplo, una compañera contaba que se activó el protocolo por riesgo de suicidio en un adolescente de un centro. Acudió el 112, médico y enfermera; le derivaron al Área de Salud Mental y le dieron la primera cita para el 9 de febrero y la segunda, con un riesgo de suicidio, para el 28 de febrero. Sobre el papel se intenta solucionar, pero en la realidad no se logra.

–¿La salud mental es para quien puede pagarla?

–Sí, totalmente. Lo he sufrido con familiares. Con un caso de acoso laboral, que empezó con una depresión considerable y cuando el médico de Familia, tras recetarle psicofármacos, le derivó a Salud Mental, le dieron una cita para dos meses después, de 20 minutos, y la siguiente, otros dos meses después y telefónica. Así no se soluciona ningún problema de salud mental. No todo el mundo puede pagar sesiones todas las semanas o cada dos semanas.

Ampliar David Cortejoso durante la entrevista. Rodrigo Jiménez

–¿Es correcto hablar de la salud mental en términos de epidemia?

–No es exagerado. La pandemia ha hecho mucho daño a mucha gente, sobre todo a la población adolescente. También ha hecho que se rompa el estigma de ir al psicólogo, ya no está tan mal visto reconocerlo.

–¿El ritmo de vida que llevamos y los estereotipos sociales hacen que toleremos peor la frustración que nuestros padres y abuelos?

–Sí, sobre todo el ritmo de vida, de trabajo, de actividades, que impide disfrutar de las pausas. Vamos a un ritmo que produce estrés, ansiedad, insomnio... un montón de cosas que al final salen por algún lado.

–Y esa avalancha de problemas por la ansiedad, la soledad, el estrés, ¿hacen ahora de tapón en las consultas de psicólogos y psiquiatras a las enfermedades mentales de mayor gravedad?

–Por eso somos necesarios en el nivel de la Atención Primaria, para poder tratar esas cosas y no sobrecargar lo que ya está sobrecargado. Al final las cosas graves, los trastornos mentales graves, los psiquiátricos, deberían se atendidos en niveles especializados, en las áreas de Salud Mental y en nivel hospitalario, pero se están 'comiendo' todo porque no tienen posibilidad de que un profesional de Psicología les atienda en la AtenciónPrimaria.

–Hablaba de un problema de intrusismo profesional...

–Tenemos un problemón.

– ¿A qué llaman intruso?

–A cualquier persona que haga un pequeño curso y se abra una consulta, un despacho, y se dedique a formación abordando temas de la conducta o las emociones. Los especialistas en eso somos los psicólogos y los psiquiatras. Personas que se ponen con cursos de 'coach'... sin formación en psicología. Personas que llegan a firmar informes. Animo a informarse antes. Un colegio profesional defiende al usuario, porque los colegiados estamos sometidos a un código deontológico y eso es una garantía para el ciudadano.