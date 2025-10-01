La cuenca del Duero inicia el año hidrológico con sus embalses al 45% de capacidad

E. N. Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:11 Comenta Compartir

El año hidrológico comienza este miércoles con los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al 45,1% de su capacidad, lo que supone 1.286,9 hectómetros cúbicos, un valor inferior al de hace 12 meses, aunque superior a la media de los últimos 20 años que se sitúa en los 1.110 hectómetros cúbicos.

Asimismo, explicó en un comunicado recogido por Ical que la campaña de riego se ha desarrollado con «total normalidad» en cuanto a las necesidades de agua, puesto que las comunidades de regantes no han agotado la dotación máxima que se había establecido. Esto permitirá atender las solicitudes de extensión de la campaña para cultivos que precisen un riego en las primeras semanas de octubre, como la remolacha o la colza.

En ese sentido, el organismo regulador de la cuenca explicó que el cierre del año hidrológico coincide con un alto volumen de reservas en los embalses, lo que constituye el «mejor punto de partida» para el próximo año, pendientes de la meteorología en los próximos meses. No obstante, explicó que una estación de verano «extremadamente seca y calurosa» y la «prioritaria» apuesta por el maíz como cultivo de referencia en gran parte de las zonas regables de la cuenca, de forma particular en la provincia de León, han provocado una situación «desigual» por sistemas en cuanto a consumos.

De esta forma, los sistemas Tuerto-Órbigo (León) han superado el 80% de la dotación máxima asignada, lo que ha determinado que el embalse de Barrios de Luna acabe el año hidrológico en el entorno de los 73 hectómetros cúbicos, por debajo del pasado año, aunque con un valor superior a la media histórica en estas fechas.

Por su parte, el embalse de Riaño, al 40,7% de su capacidad, cierra la campaña de riego con más de 260 hectómetros cúbicos, lo que significa 25 hectómetros cúbicos por encima de la media de los 20 últimos años y lejos de la dotación asignada dado el grado de modernización de las distintas comunidades de regantes.

La campaña ha finalizado también en el sistema Porma sin incidencias reseñables y con valores superiores también a la media de los últimos 20 años que no alcanza los 110 hectómetros cúbicos, mientras que en el embalse de Villameca, el año hidrológico se ha cerrado por debajo de la media de la serie histórica que se sitúa en torno a los 3,5 hectómetros cúbicos. Además, la normalidad ha marcado al Tera, teniendo en cuenta las «importantes carencias» en las infraestructuras de riego de esta zona que «justifican la necesidad de modernizarse y garantizar la mejora en la eficiencia del recurso».

Una «buena» situación

Por su parte, los embalses del sistema Carrión almacenan este 1 de octubre 49,7 hectómetros cúbicos, finalizando la campaña por debajo del volumen del año pasado, aunque superior a los 40 hectómetros cúbicos que reflejan el valor de media de los últimos 20 años. Un dato positivo que se repite en el Pisuerga-Bajo Duero (177 hectómetros cúbicos) con un registro que en los últimos años solamente se ha visto superado por los 195 hectómetros cúbicos que llegó a almacenar en la campaña de 2008.

Con una «buena» situación han finalizado también el sistema Arlanza con las necesidades cubiertas para los próximos dos años (casi 59 hectómetros cúbicos), por encima del valor medio de la década; el sistema Alto Duero, con el embalse de Cuerda del Pozo al 63% de su capacidad, superior a los registros medios; el sistema Tormes, con el embalse de Santa Teresa casi al 53,6% de su capacidad, por encima del volumen almacenado en la media de los 20 últimos años; y el sistema Águeda, sin problemas en cuanto a garantía del recurso.

Por último, el sistema Riaza y Adaja se sitúa al término de la campaña en el entorno de los valores medios, pendientes de la climatología de los próximos meses.

