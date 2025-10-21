Cuatro de cada diez personas que viven en Castilla y León tienen una renta media-baja La renta neta media por persona asciende a 15.102 euros, un 6,7% más que el año anterior, en la línea de España, de 15.036, un 6,9% más

E. N. Martes, 21 de octubre 2025, 13:03 Comenta Compartir

Cuatro de cada diez castellanos y leoneses tienen una renta media-baja (31,4%), cifra que se eleva hasta el 40% si se suman las bajas (9,5%), mientras que el 39,4 dispone de una renta media alta y un 19,7%, alta. Así lo constata el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que refiere que la renta neta media por persona ascendió en 2023 a 15.102 euros, un 6,7% más que el año anterior.

A nivel nacional, los datos se asemejan a los de Castilla y León, con una renta media de 15.036 euros y un incremento del 6,9%. No así por tramos, pues en el conjunto nacional hasta un 50% tiene rentas medias-bajas o bajas, si bien el peso de estas últimas es del 26,1%; es decir, que una cuarta parte de la población del país dispone de rentas bajas, 16,6 puntos más que la media de la comunidad. Lo mismo ocurre con las rentas altas, que suponen el 25,1%, frente al 19,7 regional, lo que constata que en España los dos extremos cuentan con una importante población.

Los resultados, si se observa por municipios, son similares a aquellos que se detallan por personas. Así, uno de cada diez cuenta con una renta baja y el 29,4%, con una renta media-baja, lo que deja la suma de ambos también en el 40,2%. Igualmente, un 33% de las poblaciones de Castilla y León disponen de una renta media-alta y un 26,8%, renta alta.

Por provincias, Burgos y Soria cuentan con rentas que se encuentran entre las más altas del país, con 15.988 y 15.626 euros de renta media por persona, respectivamente, aunque alejadas de las tres provincias vascas, Madrid y Barcelona, que copan el primer quinteto. A continuación se encuentra Valladolid, con 15.590 euros. Supera también la barrera de los 15.000 euros Palencia (15.147 euros) y León (15.110). Después, Segovia (14.949 euros) y Salamanca (14.583). Cierran la lista Zamora (13.897) y Ávila (13.602 euros). En todos los casos por encima de la media del año anterior.

Fuentes de ingresos

Si el análisis se ciñe en base a renta neta media por hogar, asciende a 34.252 en Castilla y León, un 5,9% más. En este sentido, encabeza, con 36.785 euros, Valladolid, seguida de los 36.605 de Burgos; 35.904 euros en Soria; 35.688 en Segovia; 34.037 euros en Palencia; 33.378 en León; 32.411 en Salamanca; 32.252 euros en Ávila y 29.891 en Zamora.

En relación a las fuentes de ingresos, el 55,9% de los ingresos de los hogares castellanos y leoneses proceden de los salarios, frente al 60,6% de media nacional. En cambio, el 26,5%, más de una cuarta parte, llegan de las pensiones en la comunidad, seis puntos más que la media española, debido al alto envejecimiento y la alta población en el tramo mayor de 65 años. Además, un 1,5% tiene ingresos por prestaciones por desempleo, porcentaje que llega al 2% en España.

Temas

INE