El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de agentes y bomberos forestales el pasado 24 de septiembre junto a la Cúpula del Milenio. Rodrigo Jiménez

Castilla y León

Critican que la Junta «desmantela» el operativo antiincendios mientras publicita un «plan engañoso» de estabilidad

CSIF califica el proyecto de mejora del Ejecutivo autonómico de «pura propaganda electoralista»

E. N.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:10

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) criticó que la Junta de Castilla y León haya «desmantelado» el operativo de incendios forestales en el «peor año de la historia», con el despido, de momento, del «30% de su personal», a la vez que publicita «a bombo y platillo» un «plan engañoso» que «no estabiliza ni profesionaliza», lamentaron.

En un comunicado recogido por Ical, desde el sindicato advirtieron que se trata de una «actitud de hipocresía descarada sin precedentes» de la que, añadieron, «no serán cómplices ni apoyarán». Y es que, dicho despido llega con la reducción del riesgo de incendios de alto a medio, a pesar de que »siguen produciéndose incendios por la falta de lluvias y las elevadas temperaturas en este otoño«, aseguraron.

Noticias relacionadas

Los ganaderos afectados por los incendios ya pueden solicitar las ayudas de la Junta: fechas y requisitos

Los ganaderos afectados por los incendios ya pueden solicitar las ayudas de la Junta: fechas y requisitos

Ecologistas recurre la orden que permite la extracción de madera quemada en los incendios forestales

Ecologistas recurre la orden que permite la extracción de madera quemada en los incendios forestales

Desde CSIF afirmaron que existe material que «deja de funcionar y la operatividad se limita», al mismo tiempo que el operativo »flexible se desmantela«, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «se mantiene incomprensiblemente en su cargo», señalaron.

En cuanto al plan de mejora del operativo anunciado estos días por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, desde el sindicato consideraron que se trata de «pura propaganda electoralista», que vuelve a poner encima de la mesa el «desprecio sistemático que sufren la plantilla». «No supone ninguna mejora estructural y laboral que permita un operativo realmente profesional», trasladaron.

Para CSIF, la «única realidad» es que, «si este año no hemos tenido capacidad para extinguir los incendios de agosto», el año que viene «tampoco la vamos a tener ante unas circunstancias similares, porque no se prevé aumentar ni las personas ni los medios«, remarcaron.

«Mínimas» mejoras

En el plan dado a conocer, el Gobierno autonómico «simplemente reconoce unas mínimas mejoras laborales a las que le obliga el Gobierno de España», como el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, pero al que «solo» se le va a subir 75 euros mensuales por la «peligrosidad, esfuerzo físico o toxicidad» a las que se enfrentan los bomberos forestales en la extinción de incendios, lo que calificaron desde CSIF como un «insulto».

Además, cuando la Junta dice que en el plazo sucesivo de tres años (2026-2028) el operativo tendrá «naturaleza pública», aseguraron desde el sindicato que «vuelve a engañar a la sociedad, escondiendo una privatización». CSIF explicó que la Junta pretende que el personal del operativo antincendios «sea de sociedades públicas o mercantiles como Somacyl o Tragsa, en vez de empleados públicos». Insistieron en que un operativo cien por cien público es «más económico que el gestionado por ese tipo de sociedades privadas», cuyo objetivo es el de «maximizar los beneficios», aseveraron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  3. 3 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  4. 4

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Critican que la Junta «desmantela» el operativo antiincendios mientras publicita un «plan engañoso» de estabilidad

Critican que la Junta «desmantela» el operativo antiincendios mientras publicita un «plan engañoso» de estabilidad