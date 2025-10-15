Ecologistas recurre la orden que permite la extracción de madera quemada en los incendios forestales

E. N. Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción de Castilla y León presentó este miércoles un recurso de reposición contra la orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que autoriza la extracción de madera quemada en las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano en la comunidad.

La organización ecologista considera que esta medida «no responde a criterios científicos ni ecológicos», y denunció que «su verdadera finalidad es facilitar la explotación económica de la madera, más que prevenir plagas forestales, tal y como argumenta la Junta». «Detrás del discurso de prevención de plagas se esconde una operación de aprovechamiento forestal que agrava los daños del incendio y compromete la recuperación natural del bosque», afirmó Ecologistas en Acción Castilla y León en un comunicado recogido por Ical.

Ecologistas en Acción afirmó que la corta y extracción masiva de árboles tras un incendio supone una «perturbación añadida» que agrava los impactos ecológicos, comprometiendo la regeneración natural del bosque, aumentando la erosión del suelo y destruyendo hábitats clave para la biodiversidad.

En este sentido, recordaron que los árboles muertos cumplen «funciones esenciales» en los ecosistemas. Según la organización, son fuente de alimento y refugio para una gran variedad de especies; contribuyen al reciclado de nutrientes y a la fertilidad del suelo; ayudan a reducir la erosión y a mantener la humedad; facilitan la regeneración natural mediante la dispersión de semillas y la protección frente a depredadores.

Además, diversos estudios científicos demuestran que los escarabajos del género Ips, señalados «como justificación» de la orden, no se alimentan de árboles muertos, por lo que la extracción de madera no evita la aparición de plagas. «La naturaleza tiene su propio ritmo de recuperación. Intervenir con maquinaria pesada y talas masivas solo acelera la degradación del suelo y destruye los procesos naturales que regeneran el ecosistema», añadió el colectivo.

El recurso presentado subraya que la orden recurrida ignora las recomendaciones de la Estrategia del Suelo, la Estrategia Forestal y la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea, que promueven la restauración ecológica de los ecosistemas y la protección del suelo frente a la erosión.

Una nueva normativa

Según la organización, «la Junta debería promover medidas de mitigación post-incendio que protejan el suelo y favorezcan la regeneración natural, en lugar de apostar por la tala y el arrastre de madera quemada».

Ecologistas en Acción solicitó la derogación de la orden y la elaboración de una nueva normativa que tenga como objetivo principal la protección del suelo, la biodiversidad y la recuperación natural; se base en el conocimiento científico y en las condiciones específicas de cada incendio; evite actuaciones con fines especulativos y reduzca la presión humana sobre los ecosistemas afectados.

«No se puede restaurar un bosque arrasando lo que queda de él. La extracción de madera quemada es una agresión añadida que compromete el futuro de nuestros montes y la vida que albergan», concluyó la organización.