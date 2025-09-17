El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Masa forestal quemada tras un incendio forestal el pasado agosto en Herreros de Jamuz, en la provnicia de León. Peio García/Ical

Castilla y León ordena la extracción «urgente» de la madera quemada en las zonas afectadas por incendios

Los trabajos deberán ajustarse a los pliegos de prescripciones técnicas que faciliten los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia

E. N.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:31

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) una orden por la que se han dispuesto actuaciones para proceder a la extracción de la madera quemada en las áreas de la comunidad afectadas por los incendios forestales registrados en el verano de 2025.

La resolución establece la obligación para las entidades propietarias de montes catalogados de utilidad pública y consorciados con la administración autonómica de proceder de «forma urgente» a la retirada de la madera dañada donde aún no se hubiera realizado. Dichos trabajos deberán ajustarse a los pliegos de prescripciones técnicas que faciliten los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de cada provincia.

Noticias relacionadas

Declarada la alerta por riesgo alto de incendios en toda Castilla y León hasta el viernes

Declarada la alerta por riesgo alto de incendios en toda Castilla y León hasta el viernes

Las críticas de una vecina de San Pedro de Cansoles al derrumbarse su casa

Las críticas de una vecina de San Pedro de Cansoles al derrumbarse su casa

En el caso de montes y zonas arboladas no gestionadas por la Junta, pero afectados por incendios, la normativa ha fijado que los titulares de los aprovechamientos forestales deben llevar a cabo la corta de madera y leñas.

La disposición ha previsto excepciones en aquellos supuestos en los que el acceso a los terrenos resulte inviable o no se observen riesgos fitosanitarios para las masas forestales próximas. Además, las cortas obligatorias se pueden realizar sin necesidad de presentar las solicitudes de aprovechamiento habituales, aplicándose la misma excepción a las cortas de frondosas.

Contra esta orden se ha habilitado la posibilidad de interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  2. 2

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  3. 3 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  4. 4 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  5. 5 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  8. 8

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  9. 9 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Castilla y León ordena la extracción «urgente» de la madera quemada en las zonas afectadas por incendios

Castilla y León ordena la extracción «urgente» de la madera quemada en las zonas afectadas por incendios