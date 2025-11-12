El complicado juego de las sillas musicales en el Grupo Mixto de las Cortes

Es la semana en la que los presupuestos se presentan consejería por consejería en las Cortes de Castilla y León. Comparecencias de cuatro horas y ... media el primer día, en sesiones de mañana y tarde, que se repiten en la segunda jornada, y en la tercera… Hasta el viernes. Unas presentaciones que permiten a los grupos debatir y discutir directamente con cada consejero. Y en las que el Grupo Mixto ha tenido que amoldarse para poder estar presente en todas ellas.

La cuestión radica en que Pablo Fernández (Unidas Podemos) es el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión de Economía y Hacienda. Esa Comisión en la que el PSOE calculó mal los votos necesarios el día que debía relevar a su procurador Pedro Luis González en la Mesa porque, entre otras cosas, falló Pablo Fernández, que no acudió. Fernández se encuentra plenamente inmerso desde hace tiempo en sus labores como secretario de Organización de Podemos a nivel nacional, puesto que ocupa desde enero de 2024.

En vista de las dificultades del procurador de Unidas Podemos para acudir a todas las comparecencias de consejeros, los tres parlamentarios han decidido que sea Francisco Igea quien actúe como portavoz en las dos primeras jornadas, con Pedro Pascual (Por Ávila) centrado en la labor de presentar sus preguntas.

La dificultad principal estriba en que ni Igea ni Pascual están liberados. Cobran por su asistencia a plenos y comisiones pero hay obligaciones profesionales que no pueden desatender. Así, Francisco Igea tiene consulta el miércoles por la mañana y Pedro Pascual combina esta semana los turnos de noche en la ambulancia con las sesiones de las Cortes. Pablo Fernández ha mantenido la portavocía y sueldo como liberado de las Cortes de Castilla y León. A pesar de que su agenda se ha multiplicado hasta convertir su vida en un ajetreo estresante, la guerra abierta con Sumar ha hecho que tampoco haya dado un paso al lado para dejar sitio al número dos de la lista de las últimas autonómicas, que era la vallisoletana María Sánchez (Toma la Palabra), afín al movimiento Sumar.