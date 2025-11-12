El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Pablo Fernández, de Unidas Podemos, durante una rueda de prensa en las Cortes. Miriam Chacón-Ical

El complicado juego de las sillas musicales en el Grupo Mixto de las Cortes

Francisco Igea ocupa la Portavocía y pasa consulta, Pedro Pascual compagina su presencia en las comparecencias de los consejeros con el trabajo y Pablo Fernández aparecerá por primera vez este miércoles

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

Es la semana en la que los presupuestos se presentan consejería por consejería en las Cortes de Castilla y León. Comparecencias de cuatro horas y ... media el primer día, en sesiones de mañana y tarde, que se repiten en la segunda jornada, y en la tercera… Hasta el viernes. Unas presentaciones que permiten a los grupos debatir y discutir directamente con cada consejero. Y en las que el Grupo Mixto ha tenido que amoldarse para poder estar presente en todas ellas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  5. 5 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  10. 10

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El complicado juego de las sillas musicales en el Grupo Mixto de las Cortes

El complicado juego de las sillas musicales en el Grupo Mixto de las Cortes