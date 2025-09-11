El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en la Vuelta en Valladolid. Rodrigo Jiménez

Vox denuncia a Pablo Fernández por un presunto delito de odio al alentar protestas en La Vuelta

El Grupo Parlamentario en las Cortes asegura que sus declaraciones y comportamientos «no pueden tener cabida en la vida pública»

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:03

El Grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León presentó hoy una denuncia ante Fiscalía contra el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, por la comisión de un presunto delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal, al animar a boicotear el desarrollo de la etapa de la Vuelta Ciclista en Valladolid, según informaron fuentes del partido en un comunicado recogido por Ical.

La denuncia se fundamenta en las declaraciones realizadas durante ayer por Pablo Fernández, difundidas a través de medios de comunicación, en las que llamaba expresamente a boicotear el desarrollo de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, una contrarreloj que discurrió este jueves por Valladolid.

Según Vox, Pablo Fernández invitó en sus declaraciones en los pasillos de las Cortes a impedir su celebración y bloquear su recorrido, con un llamamiento a la «desobediencia civil» como respuesta a la participación de un equipo patrocinado por personas de origen israelí, tras lo sucedido en Gaza.

En ese sentido, el partido de Santiago Abascal entiende que Pablo Fernández está llamando a la «animadversión contra un colectivo por su origen nacional y étnico» y, además considera que atenta contra la libertad de empresa y los derechos de los ciclistas.

«Hoy más que nunca, es de vital importancia denunciar hechos de este tipo. Ayer mismo, comprobamos las consecuencias que pueden llegar a tener declaraciones y comportamientos como el de Pablo Fernández con el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk», concluyó Vox.

Te puede interesar

