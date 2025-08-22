Podemos llevará al Gobierno de Mañueco ante la Fiscalía por su «gestión temeraria» de los incendios La denuncia recogerá una serie de «actuaciones sistemáticas» que «han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos»

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025

Podemos Castilla y León presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la «gestión temeraria» en materia de incendios que ha llevado a cabo el Gobierno de la Junta de Castilla y León. La denuncia recogerá una serie de «actuaciones sistemáticas» del Gobierno de Mañueco que, en sus palabras, «han agravado los riesgos de incendios y sus devastadores efectos».

La formación morada indica en un comunicado que entre los hechos presuntamente delictivos que trasladará a la Fiscalía destacan el «irregular entramado de las privatizaciones« en materia de prevención y extinción de incendios forestales y sus «consecuencias precarizadoras, el retraso consciente en adoptar instrumentos normativos o las actuaciones y omisiones que acompañaron a la reciente crisis en relación con la calidad del aire».

Podemos CyL recuerda que el Procurador del Común, en una actuación de oficio comunicada en 2020, instó al Gobierno de Mañueco a que «se inicien a la mayor brevedad posible los trámites necesarios para revisar el contenido del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León con el fin de adaptar su contenido a la normativa estatal», como ya habían hecho varias comunidades autónomas, según informa la agencia Ical.

Sin embargo, explican desde Podemos, la Junta de Castilla y León «se retrasó casi cinco años» desde el requerimiento del Procurador del Común, hasta que aprobó el Decreto 6/2025, de 27 de marzo (Plan Infocal). «Todo ello ha provocado nuevas demoras en el desarrollo e implementación de las medidas protectoras», criticaron.

Según Miguel Ángel Llamas, coordinador de Podemos CyL, «vamos a ser contundentes ante las irregularidades en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios. Hay víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables. La gestión temeraria del Partido Popular en Castilla y León debe tener consecuencias y nuestro papel como oposición responsable es ser firmes y rigurosos».