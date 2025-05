El PSOE pierde un puesto en la Mesa de la comisión de Hacienda de las Cortes

Antonio G. Encinas Valladolid Lunes, 5 de mayo 2025, 21:47 Comenta Compartir

Los cambios en el organigrama parlamentario no le acaban de salir bien al nuevo equipo de Carlos Martínez. Después de tener que recular con las salidas de Ana Sánchez y Diego Moreno en la Mesa de las Cortes ... , ante el riesgo de ceder la mayoría al PP, los socialistas han perdido el puesto de secretario en la Mesa de la Comisión de Hacienda. Que no es, además, una comisión cualquiera, sino la que cobra mayor protagonismo cuando empieza el proceso de tramitación de los presupuestos. La calificación y admisión de enmiendas, las proposiciones o el orden del día pasan por la Mesa de la Comisión, en la que ahora el PSOE no tiene voz ni oído. Para colmo, el puesto que había que sustituir era el de Pedro Luis González Reglero, nuevo secretario del grupo parlamentario, que al tener dedicación exclusiva por su nueva labor había decidido dejar las comisiones, algo habitual en los parlamentarios que tienen sueldo fijo de las Cortes (un tercio del total). De ese modo, los procuradores con sin esa dedicación cobran las dietas por asistencia a los plenos y a las comisiones.

En la votación han pesado dos factores. Por un lado, la ausencia del miembro del grupo mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos) en una comisión en la que hay 18 plazas. Por otro lado, que el grupo socialista ni siquiera había atado el apoyo de UPL, que ha decidido abstenerse, al igual que Vox, que tiene 3 representantes. Así, el PP ha obtenido sus 7 votos, por 6 del PSOE, con cuatro abstenciones y un ausente. El PSOE propuso como candidato al puesto de secretario a Jesús Guerrero. El PP, mientras, designó a Paloma Vallejo para optar al puesto. En la votación los votos populares bastaron para que el relevo en la Mesa saliera favorable al PP, que ahora cuenta con la Presidencia de la Comisión, que recae en Alberto Castro. La Vicepresidencia la ostenta Vox, con Miguel Suárez. Lo peor para los socialistas es que está situación puede volver a darse este martes, cuando se celebra la comisión de Medio Ambiente. Sale Virginia Jiménez, ahora procuradora con dedicación exclusiva, y se repite la situación. Misma distribución y de nuevo los votos del grupo mixto, UPL y Vox, en situación de cambiar el escenario. La fragmentación del hemiciclo está provocando situaciones curiosas en órganos que funcionaban con una inercia muy marcada. El propio PP, de hecho, se llevó un buen susto hace unas semanas, cuando se dirimía la Presidencia de la comisión ed Agricultura. Vox, que la había ostentado, la perdió al expulsar a los dos procuradores díscolos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando. El PP aspiraba a arrebatársela, pero Vox amenazó con votar a su propio candidato y provocar una alianza del resto de grupos para dejar a los populares sin Presidencia y, de paso, otorgársela al PSOE, que no cuenta tradicionalmente con ninguna desde que el PP está en el poder. Los populares tuvieron que ceder y no presentar candidato alternativo al de Vox.

