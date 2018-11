El comercio castellano y leonés se prepara para un Black Friday que afectará a la campaña de Navidad Black Friday en Valladolid en 2017. / Henar Sastre Conferco asegura que los establecimientos «reforzarán las tiendas» con personal para que no les pille «desprevenidos» como en 2017 EL NORTE Valladolid Domingo, 18 noviembre 2018, 13:32

El Black Friday ha llegado para quedarse y el pequeño comercio de Castilla y León ya se prepara para un nuevo boom de ventas el próximo fin de semana, desde el viernes 23 hasta el domingo 25 de noviembre, bajo la amenaza de nuevo de una merma sustancial la campaña navideña tradicional. «El formato ha triunfado, es una temporada de rebajas a nivel mundial y no se puede parar», explicó a Ical el asesor de la Presidencia de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Julián Vesga, quien constató que constituye «una fecha complicada en la que se vende mucho, es cierto, pero el problema a que ha derivado es que hay tanta expectativa que se pierde la campaña de navidades», informa Ical.

Vesga comentó que dentro del comercio tradicional existen dos grandes grupos de opinión sobre el Black Friday, uno que «aboga por potenciarlo y otro que está en contra porque se pierde la campaña de navidades». Sin embargo, con una u otra opinión, lo cierto, dijo, es que «cada tienda participará en la medida de sus posibilidades con más o menos descuentos, para que vaya bien el mes de noviembre».

Al respecto, manifestó que esta campaña «viene de los grandes centros de distribución internacional, que apuestan por este tipo de formatos, porque cuentan con una gran estructura humana y logística, algo a lo que el pequeño comercio no llega». «Estos son los que empujan para incentivarlo», dijo, para advertir que, sin embargo, el pequeño comercio «tiene que subirse al carro; porque si estás vendiendo, tienes que estar».

El también vicepresidente de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos, indicó que este año se venderá bien pero no tanto como en 2017, cuando se produjo un «boom» y «se duplicaron las ventas». Recordó en este sentido, que la demanda brutal «pilló desprevenidos a muchos comerciantes» que no pudieron atender a la gente, porque «fue como un primer día de rebajas y sorprendió a mucha gente con recursos limitados». «Fueron tres días en los que la gente no dio a basto, estuvieron desbordados, se agotaron existencias y el cliente no recibió el trato que merece».

Ante este «descontrol», afirmó que el pequeño comercio ya se está preparando para lo que pueda llegar en esa fecha, y estará con toda seguridad «más estructurado», tendrá producto y «reforzará las tiendas» con personal, para que la gente no tenga que esperar.

Este comerciante expuso que según las estimaciones elaboradas desde Conferco, este año también crecerán las ventas, pero no se llegarán a disparar como en 2017, y constató que esperan una subida que «estará por debajo de los dos dígitos». Eso sí, sustanció que se comprará «de todo» porque aunque empezó como una campaña de equipamiento personal, de textil, moda, complementos y calzado luego se sumó también a estos días, adelantándose, el Cyber Monday, para la adquisición de electrodomésticos y electrónica, y ahora «se junta todo», desde relojes a televisores, pasando por consolas o viajes y equipamiento deportivo.

Este frenesí tuvo sus consecuencias, ya que, como explicó, de unas cifras brutales de ventas, se pasó a «cero ventas» durante 15 días. «La gente tiene el dinero que tiene, muchas personas comprarán los regalos de Navidad y los 15 días de después no podrán gastar nada», resumió.

En este sentido, deseó que sería más deseable trabajar de forma «escalonada» en las ventas de todo el periodo festivo, aunque lo mejor sería registrar buenas ventas el Black Friday, que se pasará «el efecto valle de la semana posterior», y tener otra «buena campaña navideña». «Ese es el escenario idílico, un buen viernes y una buena campaña de navidades», resumió.

Reactivación del consumo

Sin embargo, insistió en ser realista y constató que «si va muy fuerte el Black Friday, luego la campaña de navidades se perderá». «Es el miedo que existe y está en la cabeza de todos», dijo, para desear que «la gente se distribuya más y algunos hagan las compras a ultima hora».

Julián Vesga mostró sus esperanzas en que el sector se vaya recuperando tras años catastróficos en la comunidad y constató que «la situación está cambiando y el consumo se está reactivando un poco». En este sentido, defendió que para revertir la situación el comercio tradicional «se debe adaptar a los tiempos que vienen» y abogó por aportar «valor añadido en la tienda» y también por estar presente en la red. «Debemos llegar por todos los medios a los que buscan los productos, por el móvil o a través de escaparates atractivos en la calle o actividades que les llamen la atención», expuso.

«Debemos espabilarnos sin dejar ningún canal de venta libre, tenemos cercanía, conocimiento del producto y podemos ayudar a la gente ofreciendo el mejor servicio posible, hay que ser competitivos y ofrecer cosas que no ofertan otros», concluyó.