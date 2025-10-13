Castilla y León, presente en los actos de la Fiesta Nacional Mañueco destaca que parte de la historia de España se forjó en Castilla y León, «protagonista del presente y del futuro de nuestra Nación»

Castilla y León arropó este domingo, con la presencia de sus máximas autoridades, los presidentes de la Junta y de las Cortes regionales, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, respectivamente, los actos de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional en la capital de España.

Alfonso Fernández Mañueco incidió en que «como cada año, es un honor acompañar a sus majestades los reyes en el desfile del 12 de octubre, día clave en la historia de España y del mundo». «Parte de esa historia se forjó en Castilla y León, hoy también protagonista del presente y del futuro de nuestra Nación», enfatizó en un mensaje en su cuenta de X.

El presidente del Gobierno regional celebró la Fiesta Nacional de España así como el Día de la Hispanidad como conmemoración del «encuentro entre dos mundos» que, según recordó en redes sociales, «dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas». Mañueco subrayó que Castilla y León «fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia» y deseó un «feliz día a todos».

Además, también quiso felicitar el Día del Pilar a los casi 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León, a los que agradeció su labor «siempre al servicio de las personas y el medio rural», como recoge Ical. Y es que, como reseñó el presidente de la Junta, estos agentes están «presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad». Mañueco concluyó su mensaje con un «¡viva la Guardia Civil!» en el día de la patrona del Instituto Armado.

Los representantes castellanos y leoneses también asistieron con posterioridad a la recepción de los reyes en el Palacio Real.

En un encapotado día en Madrid, poco después de las 11.10 horas comenzó el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

El rey, que saludó al presidente de la comunidad, lució uniforme de la Armada y la princesa de Asturias, el del Ejército del Aire y del Espacio, al estar cursando su último año de formación militar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), como alférez.

Dos especialistas de la patrulla acrobática paracaidista (Papea) saltaron desde un c-212 Aviocar, portando uno de ellos la bandera de España que, una vez tomaron tierra, fue izada solamente en el mástil mientras sonaba el himno.

Estreno de 'Mirlo'

Una formación bautizada 'Mirlo', compuesta por cinco aviones entrenadores Pilatus PC-21, debutó, tras el adiós definitivo a la Patrulla Águila, por la retirada de los C-101.

Tras el toque de oración del homenaje a los caídos, los Pilatus dibujaron por primera vez la bandera española en el cielo de Madrid, gracias a unos generadores de humo bajo las alas.

Lamentablemente, el bajo techo de las nubes impidió que se desarrollase el desfile aéreo con normalidad, limitándose al vuelo de los F-18, los Eurofighter y los F5, solamente cazas, y ningún helicóptero o aviones de transporte o apagafuegos.

Fue un contratiempo que no enturbió el ambiente de fiesta durante el paso de los vehículos de diverso tipo, desde un carro Leopardo 2E, en Góndola, a los Vamtac ST5 de la Infantería de Marina, o los enormes obuses.

Unidades del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de Seguridad, Protección Civil y Emergencias desfilaron, que en esta ocasión ha precisado el concurso de 3.847 personas, de las que 3.323 eran hombres y 524 mujeres (un 13,6 por ciento).

Por otra parte, tomaron parte 229 caballos y seis perros, que no opacaron la más que celebrada presencia de la única mascota del desfile, 'Baraka', un borrego macho de tres años que acompañó al paso específico al Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión.