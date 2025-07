Carlos Pollán asegura que avisó tres veces a la Junta de los retrasos en los pagos a las Cortes

Carlos Pollán, presidente de las Cortes de Castilla y León (Vox), envió una carta a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta (PP), para recordarle ... que el Ejecutivo le adeuda dos trimestres al Legislativo. A razón de 5,8 millones por trimestre. La respuesta del Gobierno, a través del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ya se podía prever. «Hemos preferido tener un criterio de prudencia en la gestión de la tesorería y destinar aquellos fondos más prioritarios, lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, pago de las cantidades de ayudas del alquiler, servicios sociales… Y hemos preferido retrasar algún pago a aquellos que estaban asegurados o que tenían algún carácter más administrativo o burocrático. A las Cortes se les pagó lo relativo al primer trimestre del año. Las propias Cortes han confirmado que tienen un cierto remanente», señalaba el consejero de Economía y Hacienda.

Del mismo modo, atacaba al presidente de las Cortes con algunas cantidades que las Cortes se han «ahorrado» y han cargado a la cuenta de la Junta de Castilla y León. Se refería a la fiesta de Villalar. «Los gastos del día de la comunidad no los gastaron y los asumió la Junta. Supone un gasto mayor para la Junta porque hemos asumido lo relativo a la organización del día de la comunidad que en ocasiones anteriores corrió a cargo de las Cortes, que han podido tener un ahorro», decía.

Una cuestión que en este caso concreto tiene más de andanada política que de realidad económica. Las Cortes, respondía Pollán, aportaban 119.000 euros a la fiesta en Villalar. Que no se han ahorrado al completo porque se han realizado otras actividades como la jornada de puertas abiertas en el parlamento autonómico, pero aunque así fuera esa cantidad representa apenas un 1,02% de lo que las Cortes reclaman.

La carta que Carlos Pollán envió a Alfonso Fernández Mañueco para reclamar el pago de los dos trimestres era, asegura el presidente de las Cortes, solo un último paso. Antes de eso ha habido tres ocasiones en las que ha pedido que se abonaran los atrasos. La primera vez en junio. Llegaron al acuerdo de esperar y actuar si las Cortes se encontraban con un problema de liquidez. «Esperé a que llegara julio y que al menos se nos pagara el trimestre anterior. Pero llega el 20 de julio y estamos en las mismas. Entonces llamo a Carlos Fernández Carriedo y le digo que podemos empezar a tener problemas», explica el presidente de las Cortes.

La tercera vez fue por teléfono, directamente con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se comprometió a trasladárselo a Carriedo.

Y la respuesta del portavoz ha sido la misma. No hay suficiente dinero, faltan atrasos de cobrar y se ha priorizado el gasto. «Nosotros todavía no hemos recibido los incrementos de las cantidades que nos corresponden del sistema de financiación autonómica del año 2025, estamos cobrando las mismas cantidades que el año 2023, el del último presupuesto del Estado aprobado. Recientemente se ha aprobado un decreto ley para actualizar estas cantidades y es posible que se nos pague en algún plazo razonable. Son unos 110 millones de euros cada mes, como se completan seis meses, hablamos por encima de los 660 millones de euros en términos de tesorería».

Ante eso, Pollán recuerda que no se pueden utilizar los remanentes para pagar gastos corrientes. La Junta abona habitualmente el 15 de enero el dinero para que el parlamento autonómico funcione durante enero, abril y marzo. El 15 de abril hace lo propio para los meses de abril, mayo y junio. Y en julio, lo correspondiente a julio, agosto y septiembre. Esos dos últimos pagos son los que se reclaman. «Las instituciones propias tienen remanentes también y les ha pagado y los remanentes los podemos utilizar para gastos que no están presupuestados, no para gastos corrientes o presupuestados», advierte.