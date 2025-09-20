Carlos Martínez encara las primarias para ser cartel autonómico del PSOE: «Castilla y León me pone»

Jornada de novedades rabiosas en el PSOE de Castilla y León. Es ironía. Los socialistas han celebrado un comité autonómico en Valladolid este sábado en ... el que Carlos Martínez, que relevó a Luis Tudanca a principios de año como máximo responsable del partido en la comunidad, se ha postulado oficialmente como aspirante a ser cabeza de cartel y contrincante frente al popular Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones del próximo mes de marzo. Lo previsto en el guion desde que tomó el mando en el PSOE autonómico. Martínez precisó que quiere llegar a gobernar la Junta para aplicar desde esa responsabilidad la experiencia de cercanía en la respuesta a los problemas reales que da el día a día como alcalde de Soria. Se postula para las primarias un día después de avanzar que concurrirá a las elecciones autonómicas encabezando la papeleta soriana del PSOE.

Martínez sobre los desequilibrios territoriales: «Pucela no roba, suma»

El todavía regidor en la capital soriana -este jueves aseguró que «no toca» aún hablar de relevo en el Ayuntamiento de la ciudad machadiana- arranca el proceso de primarias para ser candidato socialista desde la aspiración, aseguró ante un auditorio de 160 cargos y militantes del partido, a lograr que el PSOE vuelva a gobernar en Castilla y León. Casi 40 años después de que el PP cogiera la gestión de la Junta y la ejerza de manera ininterrumpida desde aquel 1987. «Quiero ser el alcalde de Castilla y León, quiero ser el presidente de Castilla y León... Castilla y León me pone, me mueve, me inspira». Los asistentes han reaccionado a la arenga con una ovación al soriano, puestos en pie. «No sé si alguien ha tenido alguna duda... Hoy doy un paso al frente, porque me duele Castilla y León, me ha dolido siembre, porque creo que merecemos más», añadió el máximo responsable de los socialistas castellanos y leoneses.

Carlos Martínez arranca la carrera hacia las urnas tras haber recorrido en esto últimos meses 120.000 kilómetros por Castilla y León. En un proceso, dijo, de escucha a los ciudadanos para ofrecer soluciones. «He visto que la gente quiere cambio», apuntó el dirigente soriano que tomó impulso argumental en su intervención en la gestión que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha hecho frente a los incendios del mes de agosto. «Este verano hemos visto con toda crudeza la indolencia, la falta de trabajo y la falta de alma del PP», valoró en referencia a la actuación de la Junta en la prevención y la lucha contra los incendios forestales. Una descripción de desatención y falta de compromiso que contrapuso a la respuesta de alcaldes sociales y responsables del Gobierno central, entre los que enumeró a la soriana Virginia Barcones, directora estatal de Protección Civil, «que han estado en primera línea, donde más se necesitaba, dando un callo».

Ampliar Carlos Martínez saluda a asistentes al comité autonómico del PSOE. Carlos Espeso.

Carlos Martínez había entrado en la sala flanqueado por el exalcalde de Burgos y Secretario de Organización, Daniel de la Rosa, y la vicesecrataria autonómica del partido y procuradora leonesa Nuria Rubio. Llamó a la escucha permanente de los ciudadanos y a la unidad de un partido en el que dijo «hay programa y hay equipo» para asumir el desafío de gobernar la comunidad. «Porque cuando parece que el futuro se escapa, nosotros, los socialistas, nos levantamos con coraje, con voluntad y con visión de futuro. Las alcaldesas y los alcaldes sabemos muy bien que hay que mirar a los ojos de la gente, escucharles y darles respuesta», anotó. Y se comprometió a hacerlo desde esa «unidad» que pregonó y entendiendo la «diversidad» de la comunidad como una «riqueza», con el objetivo de «corregir desigualdades y cerrar brechas». Desde la aportación de cada territorio, destacó Martínez, que enumeró las provincias y al llegar a Valladolid aseguró que «Pucela no roba, suma».

El aspirante socialista a desbancar a Mañueco de la presidencia de la Junta se refirió a Demetrio Madrid, primer presidente que tomó las riendas de Castilla y León y faro político y ético del PSOE autonómico, al hablar del cambio que el zamorano definía como la «revolución de la normalidad y que yo defino como la revolución de la humildad y que es el verdadero cambio que necesita nuestra tierra».

Calendario de primarias

Enfrente, Carlos Martínez ve «la nada» con la que definió a Alfonso Fernández Mañueco y al PP, «que no aparecen cuando un joven hace la maleta para marcharse». Frente a esa «nada», advirtió, está «el Partido Socialista de Castilla y León».

El paso dado por el soriano abre formalmente un calendario de primarias en el que no esperan sorpresas. Hay un plazo para presentar precandidaturas hasta el mediodía del lunes 22 de septiembre, al que sigue otro para recoger y presentar avales, que va del 23 al 30 de septiembre. La proclamación oficial de candidaturas tendría lugar el 1 de octubre y la jornada de votación está fijada para el sábado 11 de octubre, con segunda vuelta (si se diera el caso) para el 18 de octubre.