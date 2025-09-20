El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria, entre el burgalés Daniel de la Rosa y la leonesa Nuria Rubio Carlos Espeso

Carlos Martínez encara las primarias para ser cartel autonómico del PSOE: «Castilla y León me pone»

«Hoy doy un paso al frente... no sé si alguien tenía alguna duda», afirma el soriano al postularse oficialmente como contrincante de Mañueco para las elecciones de marzo

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:33

Jornada de novedades rabiosas en el PSOE de Castilla y León. Es ironía. Los socialistas han celebrado un comité autonómico en Valladolid este sábado en ... el que Carlos Martínez, que relevó a Luis Tudanca a principios de año como máximo responsable del partido en la comunidad, se ha postulado oficialmente como aspirante a ser cabeza de cartel y contrincante frente al popular Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones del próximo mes de marzo. Lo previsto en el guion desde que tomó el mando en el PSOE autonómico. Martínez precisó que quiere llegar a gobernar la Junta para aplicar desde esa responsabilidad la experiencia de cercanía en la respuesta a los problemas reales que da el día a día como alcalde de Soria. Se postula para las primarias un día después de avanzar que concurrirá a las elecciones autonómicas encabezando la papeleta soriana del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carlos Martínez encara las primarias para ser cartel autonómico del PSOE: «Castilla y León me pone»

Carlos Martínez encara las primarias para ser cartel autonómico del PSOE: «Castilla y León me pone»