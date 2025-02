El Bierzo toma el Paseo de Zorrilla para reclamar medios propios para los pacientes oncológicos

Más de 2.000 personas venidas de El Bierzo en 12 autobuses y coches privados han recorrido este sábado la arteria principal del Paseo de ... Zorrilla para reivindicar una sanidad pública de calidad y, en concreto, una unidad asistencial propia para los pacientes oncológicos del Hospital de El Bierzo, que da cobertura «a más de 120.000 pacientes» de la comarca, pero que, pese a ello, carece de medios y personal propios para tratar el cáncer.

La movilización ha partido a las 12 desde la plaza de Las Cortes hacia la Consejería de Sanidad, obligando a cortar el Paseo de Zorrilla y sus accesos, lo que ha causado importantes retenciones hacia la una de la tarde en las calles aledañas.

Con pancartas reivindicativas para que «el código postal no decida tu esperanza de vida» y otras que pedían «menos promesas y más inversiones» porque «el cáncer no entiende de tiempo», los manifestantes han marchado entre consignas que pedían la dimisión de Mañueco y acusaban al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, de estar «matando» a los pacientes oncológicos.

Más relajado ha sido el tono del portavoz de Oncobierzo, que ha explicado que desde el área de Alejandro Vázquez, el consejero del ramo, hay «buena voluntad», pero lamenta que por el momento solo se ha traducido en promesas y en algunas medidas que consideran insuficientes. «Se ha puesto en marcha una unidad de radioterapia en una clínica privada de Ponferrada, que es una ventaja, pero creemos que no es la solución», ha explicado José Miguel Abralia, portavoz de Oncobierzo, que reclama una «unidad propia con un equipo de oncólogos propios» para «un hospital que atienda a más de 120.000 personas».

La manifestación a su paso por el Puente Colgante de Valladolid.

En su lugar, señalan, se está implementando «lo que ahora se llama 'trabajo en red', lo que supone que vengan oncólogos de Salamanca, Valladolid, Burgos o León». La plataforma destaca que esto, que supone también «un desgaste» para los profesionales que se tienen que desplazar todos los días a Ponferrada, tiene consecuencias negativas para los pacientes, debido a la rotación de los profesionales. «Para un proceso oncológico no tener una persona de referencia con la que puedas hablar de tu enfermedad para ver cómo evoluciona es muy desesperante», señalan.

Tras cinco meses de reivindicaciones, reclaman que se implementen las medidas prometidas, entre ellas «un plan especial de asistencia para El Bierzo de 14 millones» y la declaración de El Bierzo como «zona de dificl cobertura». «Por ahora no ha llegado nada», crítica Abralia, que no quiere señalar culpabes, pero pide «que quien tenga que decidir esto se ponga manos a la obra». «Mientras se demora y no llegan los medios hay pacientes con cáncer que lo están pasando muy canutas», ha concluido.