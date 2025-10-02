El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Zona de Pediatría en el Hospital Clínico Universitario. Henar Sastre

Castilla y León

Aumentan las infecciones respiratorias en menores de 5 años tras la vuelta al cole

Los pediatras constatan además «un repunte de casos de gripe común y gripe A en alumnos de guardería y primaria» e instan a su vacunación

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:54

Vuelta al cole, cambios de temperatura y de estación son factores clave que van aparejados a un aumento en la circulación de virus entre menores ... y, por ende, a un aumento de contagios que este año no iba a ser una excepción. El programa de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas de Sacyl (VIGIRA) destinado a monitorizar y estudiar la evolución en la región de los casos de gripe, de virus respiratorio sincitial, coronavirus o bronquitis, entre otros, revela en su último informe relativo a la semana del 22 al 28 de septiembre «un aumento de las urgencias por infecciones respiratorias en menores de cinco años».

