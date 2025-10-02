Aumentan las infecciones respiratorias en menores de 5 años tras la vuelta al cole

Vuelta al cole, cambios de temperatura y de estación son factores clave que van aparejados a un aumento en la circulación de virus entre menores ... y, por ende, a un aumento de contagios que este año no iba a ser una excepción. El programa de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas de Sacyl (VIGIRA) destinado a monitorizar y estudiar la evolución en la región de los casos de gripe, de virus respiratorio sincitial, coronavirus o bronquitis, entre otros, revela en su último informe relativo a la semana del 22 al 28 de septiembre «un aumento de las urgencias por infecciones respiratorias en menores de cinco años».

Una apreciación que coincide con los datos que arroja a su vez y para el mismo periodo el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira) a nivel nacional, que evidencia un elevado incremento de los casos de bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años que son atendidos en las consultas de Atención Primaria. Las cifras constatan que la tasa de incidencia actual ha crecido más del doble en una semana, pasando de 71,2 casos por cada 100.000 habitantes a los 161,8 del último cribado. La circulación de virus respiratorios entre la población infantil pone así de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de prevención en entornos escolares y familiares.

La Red Centinela Sanitaria destaca un incremento de la circulación de rinovirus y enterovirus, que provocan cuadros de fiebre, vómitos y diarrea durante un corto periodo

«Es cierto que desde el inicio del curso escolar estamos notando más procesos de infecciones respiratorias en consulta y, si hace unas semanas eran casos de Covid, ahora lo que vemos son casos de gripe y gripe A en alumnos de guardería y escolar», explica, María Teresa Martínez, la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León.

De hecho, uno de los principales objetivos a conseguir entre los sanitarios es el de concienciar a los padres de la importancia de la vacunación para evitar brotes de gripe que puedan complicarse no solo entre los menores, también entre las personas más avanzadas de edad entre las que también se ha detectado un aumento de casos de infecciones respiratorias en personas de 75 años en adelante.

«Es prioritario hacer esa barrera con la vacunación infantil para que no pase al resto de grupos de población, porque se trata de supercontagiadores y si en estos momentos estamos detectando casos en los niños es probable que los contagios den el salto a la población adulta en un par de semanas», puntualiza Martínez.

Los sanitarios inciden en la importancia de la vacunación contra la gripe en este nicho de población. «Se ha demostrado su alta eficacia entre todos los niños de 6 meses a 59 meses (5años) y este es el primer año que vamos a vacunar de los 5 a los 8 años inclusive, con un objetivo de llegar al 60% de población para el primer grupo y un 40% en el segundo al ser el primer año. Desde los dos años no hay pinchazo porque es intranasal por lo que la molestia es inexistente«, argumenta la representante de los pediatras de la región. Quieren mejorar las cifras de la campaña de vacunación anterior en la que llegaron a un 63% de los niños de 6 meses a 2 años y a un 45,5% entre la población de 2 a 5 años.

Aunque la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León muestra idénticos valores y una estabilización de las tasas de gripe respecto a las tres primeras semanas de septiembre, el programa de vigilancia sí constata un ligero descenso global en el caso de la tasa de incidencia de infecciones respiratorias 558 casos por cada 100.000 (hasta el 21 de septiembre era de 598) y destaca un incremento de la circulación de rinovirus y enterovirus, que afectan especialmente a niños y en particular en la etapa de guardería, provocando cuadros de fiebre, vómitos y diarrea que se prolongan por un corto periodo.

Evitar los clásicos picos de contagio y una posterior saturación del sistema sanitario (tanto de Atención Primaria como del servicio de Urgencias de los hospitales) es la máxima de cada año. «Que no se pierda ese parcepción de riesgo cuando los niños van creciendo y pasando a primaria, porque ahí es clave la prevención para evitar hipertermias muy altas que pueden llegar a los 40 grados o fuertes dolores de cuerpo y cabeza que les mantiene una semana en cama», señalan desde la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León.