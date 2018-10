Arranca una campaña de remolacha con menos siembra por la lluvia y las plagas Agricultores e industria coinciden en señalar una cosecha que «no será mala» pero prevén un futuro incierto para esta producción SONIA ANDRINO VALLADOLID Domingo, 21 octubre 2018, 10:50

Estos días hay poca alegría en el campo cuando se habla de remolacha y eso que ha empezado la recogida de esta plantación. Las previsiones de la campaña que arranca el lunes, con la apertura de la planta de Acor en Olmedo y la de Azucarera, un día después, en Toro, no se acercan para nada a la excelencia y, paradójicamente, a pesar de estar sumergidos ya en un mercado liberalizado, la superficie sembrada no es superior a la del año pasado. En Castilla y León se recogerá en los próximos meses 24.552 hectáreas, aproximadamente 1.500 menos que la campaña anterior que fue la primera que se gestionó sin cuotas europeas. Esto significa que no hay límites para la producción y de hecho las industrias llevan un par de años aplicando fórmulas para dinamizar el sector e incrementar los parámetros de su negocio pero las cifras aportadas por la Consejería de Agricultura de Castilla y León dicen lo contrario. A esas 1.500 hectáreas menos se suman los más de 300 cultivadores que han dejado este año la producción.

Industria y agricultores encuentran en el exceso de lluvia caída en la primavera la explicación a la merma en la superficie sembrada y apuntan además a la aparición de una de las principales enfermedades que afecta al cultivo de la remolacha, la cercospora, que se ha hecho más presente en esta campaña debido, precisamente, al exceso de agua. «Este año la siembra se ha hecho más tarde como consecuencia de una primavera lluviosa hasta el punto de retrasarse un mes o un mes y medio. En algunos casos no se sembró en buenas condiciones y eso ha perjudicado el desarrollo del cultivo», explica Miguel Ángel Catalán, jefe de Cultivos de la cooperativa Acor.

Tres veces la media

La otra industria que opera en España, Azucarera, hace la misma lectura aunque el responsable del Desarrollo del Negocio Agrícola, Pablo Gómez, reconoce que su «recomendación a los agricultores es no forzar». En zonas como León ha llovido tres veces la media de un año normal aunque las temperaturas más suaves han permitido que la raíz se desarrollara mejor. Aún así, y sobre el terreno, los agricultores no son demasiado optimistas. Hablan de una campaña «normal» a pesar de que, en casos como el de Félix Lozano, haya habido margen para la sorpresa.

Lozano es cultivador en Villanueva de Duero (Valladolid) y ayer por la tarde terminó de arrancar las once hectáreas de remolacha que cultiva «de toda la vida». Tiene sesenta años y comparte esta actividad con el viñedo, las patatas y otro tipo de hortalizas. «Parece que está mejor de lo que pensábamos porque yo la veía muy tristona», reconocía ayer por la mañana desde su finca y mientras acumulaba las raíces en el camino de los aledaños a su finca a la espera de que en los próximos días un camión de la cooperativa se acerque a llevarse la remolacha. Eso no ocurrirá antes del lunes, que es cuando abre sus puertas Acor en Olmedo, y en ese tiempo el cultivo estará a la intemperie. «Supongo que no lloverá», advertía, porque en ese caso, podría verse afectada la calidad de la raíz que de por sí, en esta campaña, será «normal».

Explotación familiar

Este agricultor sembró a principios de marzo y ha tenido que curar la planta en cuatro ocasiones por la aparición de la cercospora, una enfermedad que ocasiona manchas en las hojas y que, cuando se juntan, provocan que se seque. «Los tratamientos no han funcionado –reconoce el jefe de Cultivos de Acor–. Parte de la hoja se ha perdido y el rebrote ha sido a costa del azúcar de la raíz». Esto significa una posible reducción de la calidad. «Este año la incidencia ha sido mayor», apuntaba Pablo Gómez antes de compartir «la misma preocupación que el agricultor. Tenemos que encontrar técnicas que mejoren el control de esta enfermedad pero hay que reconocer también el esfuerzo que han hecho los profesionales».

Lo mismo le ha ocurrido a David Ahumada, un agricultor de cuarenta años que continúa con la explotación familiar en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Ha tenido que tratar también en varias ocasiones la planta contra esta enfermedad y eso le ha obligado a estar más pendiente del cultivo. Siembra algo más de una decena de hectáreas y tuvo que resembrar en mayo algunas de ellas como consecuencia de las lluvias. Esto retrasará el arranque en su explotación que no tendrá lugar antes de que empiece noviembre. Reconoce que este año la producción «no será muy buena» aunque «depende de la riqueza que te dé», puntualizaba después.

La pelea de León

Estos dos remolacheros comparten contratos con Acor y Azucarera. Llevan una parte de su producción a cada una de las dos únicas industrias que operan en el país y que han entrado en una dinámica de búsqueda de mayor superficie para crecer de cara a las próximas campañas. En Acor, el objetivo es producir 180.000 toneladas de azúcar al año (su media es 120.000) y Azucarera se ha propuesto superar el millón y medio de toneladas que prevé molturar entre las tres plantas que posee en Castilla y León (Toro, Miranda y La Bañeza). Para eso dependen de los agricultores (a pesar de que la multinacional británica haya empezado a sembrar por su cuenta) y en el caso de León se ha desatado la polémica en los últimos meses.

Matías Llorente, secretario provincial de UGAL-UPA, ha liderado la contratación de unas 1.500 hectáreas para Acor que antes se entregaban en Azucarera. «Ha sentado muy mal la política de confrontación de British Sugar (sociedad matriz de Azucarera)», explicaba Llorente refiriéndose a la «obligación» de contratar a través de una empresa que se denomina Agroteo y que, a juicio del líder agrario «pretende desvirtuar el papel de las organizaciones». Desde la industria defienden que «Agroteo es un colectivo más que lleva a cabo la contratación de remolacha» y, según Pablo Gómez, solo se limitan a «respetar las decisiones personales» de los agricultores. «Nuestra orientación es el agricultor, darle el mejor servicio. Cualquier movimiento lo miramos con pena pero deben saber que las puertas siempre están abiertas». Llorente, por su parte, se revuelve ante esta forma de contratación y advierte de la llegada de un futuro en el que «lo van a pasar mal (por Azucarera)».