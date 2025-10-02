El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente
Incendio forestal en las proximidades de una localidad de León a mediados del pasado mes de agosto. Peio García/Ical

Castilla y León

Aprobados 368.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios forestales

Se tratan de ayudas de 5.500 euros, de las que 50 son en León y 17 en la provincia de Zamora

E. N.

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:21

Comenta

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el pago del sexto bloque de ayudas que suman 67 nuevas solicitudes por valor de 368.500 euros destinados a autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida en los municipios afectados por el fuego.

La Consejería de Economía y Hacienda informó favorablemente a la solicitud, de las que 50 son en León y 17 en la provincia de Zamora, de la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes.

Con la aprobación de este sexto bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 283 solicitudes, de autónomos y pymes por valor de 1.556.500 euros, tras la aprobación de los Consejos de Gobierno de las cinco semanas precedentes de 216 ayudas por valor de 1.188.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata. Se adjunta tabla de ayudas por provincias.

