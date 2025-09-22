Más de 450.000 euros en subvenciones a 83 agricultores y ganaderos afectados por los incendios de verano Cada profesional del sector primario afectado recibe una ayuda mínima de 5.500 euros en un único pago, que podrá incrementarse en próximos acuerdos según los baremos establecidos

El Norte Valladolid Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:20

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta publicó este lunes, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la orden por la que se dispone la concesión directa de 83 subvenciones directas, por un valor total de 456.500 euros, a los agricultores y ganaderos profesionales titulares de las explotaciones dañadas durante los grandes incendios forestales acaecidos en la Comunidad durante este verano.

Según figura en la orden, consultada por Ical, cada agricultor y ganadero recibirá un pago único de 5.500 euros con el objetivo de compensar las pérdidas de producción agrícola y ganadera, la muerte de ganado o la pérdida de colmenas.

La ayuda también irá destinada a reconstruir, restaurar o rehabilitar las construcciones o instalaciones agrícolas, ganaderas o apícolas «siempre que no estuvieran en estado de ruina o abandonadas» antes de los incendios, y también se pretende con esta cantidad fomentar la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados para la protección del ganado y el refuerzo de manejos en extensivo.

No obstante, y tal y como figura en la orden, el importe de 5.500 euros podrá incrementarse en próximos acuerdos de la Junta en función de la superficie agrícola afectada, el número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados, las colmenas destruidas, así como según los daños en instalaciones agrícolas, ganaderas y apícolas o cercados, en caso de que la cuantía derivada de la aplicación de los baremos supere los 5.500 euros.

La finalidad principal de estas ayudas es proteger la viabilidad de las explotaciones, mantener la actividad y el empleo en la zona, proteger el tejido productivo y recuperar lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas por los incendios de este verano en Castilla y León.