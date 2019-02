Apoyo «sin fisuras» de Herrera a Mañueco tras la dura salida de Silvia Clemente A. Mingueza El presidente de la Junta se muestra «triste» por la decisión de la expresidenta de las Cortes, con quien mantuvo «una larga conversación» ANTONIO G. ENCINAS Viernes, 22 febrero 2019, 13:39

Juan Vicente Herrera prestó una imagen de «normalidad institucional» al acto de toma de posesión de los nuevos presidentes del Consejo Económico y Social y del Tribunal de Cuentas. Era el primer acto tras el adiós intempestivo de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que se despidió no solo del cargo sino también del PP. Sus críticas al presidente del partido, Alfonso Fernández Mañueco, fueron durísimas y han recibido hoy la contestación del propio Herrera.

«Quiero hacer una confidencia personal y política»; señaló Herrera. «Estaré siempre muy agradecido al PP, que me ha dado una extraordinaria oportunidad de trabajar junto a personas de mi propia ideología y de otras ideologías en el proyecto de mi tierra. Es un privilegio por el que siempre estaré agradecido a mi partido. Y por extensión, en un momento en que apenas tengo ya participación activa en la propia organización, me siento extraordinariamente orgulloso del proceso que se impulsó en Castilla y León y que fue modelo para la renovación de la dirección nacional del partido. Y para mí es un mandato. Y nos lo dimos los populares de Castilla y León y eso me determina a expresar hoy mi apoyo sin fisuras al que los populares de Castilla y León decidimos en aquel momento que fuera nuestro presidente y candidato en las futuras elecciones. Mi apoyo sin ningún tipo de fisuras a Alfonso Fernández Mañueco«.

El presidente de la Junta hizo una lectura institucional de la decisión de Silvia Clemente antes de aportar una visión más personal de quien fue consejera en varios de sus mandatos. «Pueden comprender que no estoy contento con lo ocurrido, me ha llenado de tristeza, lo lamento profundamente. He tenido la oportunidad de expresarlo a quien tenía que expresárselo y no voy a insistir al respecto. Más allá de una decisión que no comparto quiero aprovechar esta comparecencia para agradecer lo que ha sido, durante muchísimos años y muy cerquita, el trabajo, con sus aciertos y errores, de quien ha sido hasta ayer presidenta de las Cortes de Castilla y León«, señaló.

En cuanto al acercamiento de Silvia Clemente con Ciudadanos, le restó importancia a su encuentro con representantes de la formación naranja en los días previos a su renuncia. «El pasado martes por la noche coincidí con Luis Fuentes», dijo con cierta sorna, «nos hubieran podido hacer una foto y no hubiera tenido ningún significado, salvo que Fuentes se incorpore dentro de unas semanas al PP o yo me incorpore a Ciudadanos, y me da la sensación de que nada de eso va a suceder«.