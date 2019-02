Mañueco: «El proyecto del PP está por encima de una o dos personas» Javier Iglesias, presidente del PP en Salamanca y de la Diputación, Alfonso Fernández Mañueco y David Domingo, candidato a la alcaldía de Santa Marta. / El Norte El presidente del PP de Castilla y León ha hablado sobre la dimisión de Silvia Clemente de sus cargos regionales y de su marcha del partido EL NORTE Salamanca Jueves, 21 febrero 2019, 19:52

Alfonso Fernández Mañueco se ha referido a la dimisión de Silvia Clemente como una «decisión personal» y ha rechazado valorar las palabras de la ex presidenta de las Cortes durante la presentación del candidato a la alcaldía de Santa Marta de Tormes (Salamanca), David Domingo.

«Son sus valoraciones y es ella las que la debe explicar», ha reiterado en varias ocasiones ante las preguntas de los periodistas. También ha destacado la solidez del proyecto del PP que «se encuentra muy por encima de una o dos personas», en referencia a Silvia Clemente y a él mismo. «Este proyecto es un proyecto muy grande, no es el proyecto de una persona o de dos, es de miles, de decenas de miles... en nuestra comunidad autónoma con un espacio para trabajar con generosidad y es un proyecto de libertad. «Todos pueden dar un paso al lado y bajarse del proyecto», ha añadido.

«Yo no vengo a hablar de otros compañeros o excompañeros de una formación política yo he venido a hablar de la gente de Santa Marta, de Salamanca y de Castilla y León», ha insistido. «Me preocupo por las personas, no elijo las circunstancias pero las afronto y lo que quiero es trasladar un menaje de serenidad y tranquilidad porque nadie en el PP es imprescible» a lo que ha añadido: «Tengo que hacer un ejercicio de moderación y responsabilidad porque aspiro a ser presidente de la Junta y quiero ser el presidente de todos tanto de los que me votan como de los que no. Nunca me habrán escuchado hablar bien o mal de alguien. Lo que he hecho es juzgar acutuaciones pero no he valorado a las personas».

Ante la pregunta si ve a Clemente en otra lista electoral ha vuelto a decir que es ella quién debe dar explicaciones ya que él desconoce la decisión de Silvia Clemente, pero que «le sorprendería».

Fernández Mañueco también ha querido destacar la encuesta publicada hoy y se ha mostrado contento por ser el líder más valorado de la comunidad y porque el PP es el partido más querido