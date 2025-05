Los 25 años del Serla: 6.500 procedimientos, 130.000 empresas y dos millones de trabajadores

E. N. Martes, 6 de mayo 2025, 13:58 Comenta Compartir

La Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) solucionó 6.500 procedimientos y conflictos colectivos en sus 25 años de historia, con 130.000 empresas y dos millones de trabajadores, tal y como puso de manifiesto este martes la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, durante el acto de celebración del primer cuarto de siglo de historia de este servicio de mediación e intermediación, que empezó a operar el 6 de septiembre del año 2000 tras un largo proceso de firma de acuerdos entre sindicatos y patronal a finales de la década de los 90.

El Consejo Económico y Social (CES) acogió una jornada para conmemorar esta efeméride, en la que García trasladó el «compromiso» del Gobierno autonómico por mantener este servicio con una «financiación estable», como reclamaron UGT y CCOO y CEOE, y que «actualmente cuenta con recursos suficientes y estabilidad». Para ello, señaló que se ha dirigido a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para solicitar su participación en la financiación del servicio. «Trabajaremos en mejorar, siempre hay margen de mejora. En este momento funciona con normalidad», destacó la consejera, según las declaraciones recogidas por Ical.

En el acto participaron también el presidente del CES, Enrique Cabero, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, los secretarios generales de CCOO y UGT en la comunidad, Vicente Andrés y Óscar Lobo, respectivamente, y el director general de la Fundación Serla, Julio Cordero, quienes tuvieron palabras de agradecimiento a todos los trabajadores del servicio, mediadores y árbitros, que han permitido encontrar solución autónomas a los conflictos colectivos y evitar así acudir a la jurisdicción social.

Cabero dio la bienvenida a un acto de «gran satisfacción» por conmemorar el 25 aniversario del funcionamiento del Serla, fruto, dijo, de una reforma del Estatuto de los Trabajadores del año 1994. En este sentido, subrayó que el CES, la institución que preside, ha elaborado diversos informes sobre este procedimiento, que «se basa en la autonomía colectiva de las relaciones laborales y que ha dado muy buenos resultados».

Por su parte, García puso en valor la «capacidad negociadora de la comunidad, ese talante negociador, espíritu concertador de los distintos agentes», que ha permitido alcanzar acuerdos entre la Junta, sindicatos y empresarios. En concreto, el Serla ha supuesto la resolución «de forma previa y evitando conflictos en los tribunales». «Es algo por lo que debemos estar orgullosos, porque es una herramienta ejemplificadora del diálogo de la negociación colectiva en Castilla y León, donde el Diálogo Social es seña de identidad. El funcionamiento adecuado y normal del Serla pone de manifiesto esa capacidad negociadora que mantiene la paz social», aseveró. En este punto, recordó los recientes cinco nuevos acuerdos firmados hace dos semanas con los agentes económicos y sociales. Igualmente, sostuvo que el Serla «se incardina en ese espíritu negociador de la comunidad» y celebró la resolución de conflictos que se lleva a cabo a través de mediadores, conciliadores y árbitros, que «han evitado tantos conflictos, que suponen beneficios para empresas y trabajadores».

Además de los procedimientos colectivos que se llevan a cabo en toda la comunidad, Leticia García destacó los de tipo individual que, por el momento, se desarrollan solo en la provincia de Valladolid, con 31.000 expedientes dentro del Serla, «cifras que demuestran el trabajo tan importante en favor de la concertación». Al respecto, Vicente Andrés, Óscar Lobo y Santiago Aparicio exigieron a la consejera la extensión de este servicio para la solución de conflictos individuales al resto de las ocho provincias. En todo caso, García consideró que «hoy es un buen día para poner de manifiesto el trabajo que la Junta muestra con el Serla, sobre el que mantiene el apoyo y compromiso, ratificado de nuevo para celebrar esos 25 años del organismo», motivo por el que felicitó a su director general, Julio Cordero, por el «trabajo incansable» de estos años.

Además, recordó que el Gobierno autonómico trabaja en una ubicación nueva para el Serla, «prácticamente despejada en el seno del patronato», que acogerá alguno de los edificios públicos de la Administración regional, con el fin de «buscar la eficiencia». «El mejor lugar para prestar este servicio público son edificios públicos de la Junta», sentenció la consejera.

Por último, García no profundizó en las críticas de los sindicatos y la patronal por la posición del anterior equipo de la Consejería, dirigido por Mariano Veganzones, de Vox, «en el que parecía que existía un riesgo de pérdida de financiación», algo que calificó de «puntual», y que «fue solucionado en cuando este equipo actual se hizo cargo». En este sentido, agradeció el esfuerzo del director general de Trabajo, José Manuel Barrios, «para que en ningún momento estuviera en riesgo el Serla», que también amplió el contrato para el alquiler del edificio en el centro de Valladolid. «La máxima eficacia y eficiencia en la gestión del Serla regirá su futuro», sostuvo.

En su «mejor momento»

Julio Cordero, por su parte, animó a la sociedad castellana y leonesa a «felicitar» a las organizaciones empresariales y sindicatos por «su esfuerzo por la concertación y diálogo, en momentos críticos también, como en la pandemia, y por convertir el Diálogo Social en una seña de identidad en Castilla y León». «Nos alegramos de que se haya recuperado el Serla», incidió, tras los dos primeros años de legislatura de Gobierno de coalición; y añadió que en 2026 se cumplen 30 años del acuerdo interprofesional que dio luz al nacimiento de este servicio, que cuenta con 17 organismos más, uno por comunidad autónoma, más el estatal, el Sima.

También aprovechó la oportunidad para «felicitar» a la Junta por «financiar y sostener» estos 25 años el Serla. «Estamos, pese a todas las paradojas, en el mejor momento de la entidad desde el punto de vista de tramitación de conflictos», comentó Cordero, quien trasladó que «nunca antes se habían tramitado tantos». «Si extrapolamos los datos al conjunto del año y se mantiene el nivel de solicitudes presentadas, en 2025 batiremos todos los récords de conflictos colectivos tramitados, que superarán los 400», vaticinó durante la jornada, que tuvo lugar balo el lema 'Diálogo, soluciones y futuro'.

Santiago Aparicio celebró que actualmente el Serla «funciona de maravilla», una herramienta que sindicatos y patronal se han dado «de forma bipartita para resolver los conflictos de mejor manera y evitar el juzgado». «Son cientos los expedientes que no han tenido que recurrir a la jurisprudencia porque los hemos hecho nosotros mediando», precisó el presidente de CEOE Castilla y León, quien ensalzó que el servicio «tiene ahora mismo estabilidad, saber hacer y facilidad para llegar a acuerdos, donde los mediadores tienen mucho que ver», con una «labor impresionante para evitar los conflictos colectivos, y los individuales en Valladolid».

Además, recordó que la institución «ha pasado por momentos difíciles en el que no se sabía cuál sería su destino final», en relación a su situación en los últimos tres años, «pero al final ha imperado la cordura». «Nos hemos dado cuenta de que necesitábamos un Serla a pleno funcionamiento. Nos ha hecho darnos cuenta de lo que es el Serla, y no podemos obviarlo. Debe ser nuestra herramienta principal», apeló.

Petición de servicio estable

Vicente Andrés, quien ironizó con la situación de que Mariano Veganzones trabaje en el CES, cuando «trató de dinamitar el Serla», recordó que en estos dos últimos años el «desahucio» del servicio «estuvo a punto de producirse», en una situación en la que «no se convocaba a los miembros del patronato, los correos no llegaban, no se pagaba la luz, tampoco las nóminas de los trabajadores ni del director, que estuvo un año sin cobrar». «Agradezco que aguantaran ese asedio en el Serla, que estuvo a punto de caer. Ese papel, afortunadamente, se ha restituido y queda parte de su desarrollo», comentó.

Andrés explicó que el origen del Serla se encuentra en un acuerdo entre patronal y sindicatos, y reconoció que la Junta «podría haberse hecho cargo de la mediación, pero se decidió que fueran las dos partes en exclusividad», tal y como recoge también una sentencia del Tribunal Supremo, de 2020, que ratifica las competencias en conciliación del Serla.

«Finalmente, no hubo desahucio ni destrucción», prosiguió Andrés, quien reclamó un «sistema de financiación estable», que se debería abordar en una negociación a partir de septiembre, «para no estar en manos de quienes les guste más o menos el Serla cada vez que se cambie de Gobierno». Además, urgió a aplicar el acuerdo de extensión de la solución individual a las otras ocho provincias, que actualmente solo se desarrolla en Valladolid, «porque está aprobado». Todo ello, dijo, para que la «vulnerabilidad del Serla en este periodo pasado no se vuelva a repetir», como «intentaron», recordó, primero Ciudadanos, con la exconsejera Carlota Amigo y el vicepresidente Francisco Igea, que «dijeron que debía ser pagado por sindicatos y patronal», y más tarde la «extrema derecha». «La mediación viene del siglo XIX, y se creó para evitar conflictos jurídicos, huelgas y protestas. Dotemos este mecanismo de estabilidad y futuro», animó el líder de CCOO, quien mencionó el contencioso aún vivo en el TSJ por las políticas de Vox cuando estaba en la Junta «sobre la obligatoriedad de financiar el Serla».

Para concluir, el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, hizo hincapié en la «primera palabra» del acrónimo Serla, es decir, «servicio», que es «público y gratuito para trabajadores y empresas, que hace una labor de mediación entre el capital y el trabajo, anticiparse al conflicto y no saturar más los juzgados de lo Social».

«Debemos celebrar estos 25 años, aún con más valor, porque estuvo a punto de quedarse en 24, seriamente amenazado por la extrema derecha, pero hubo batalla y respuesta por todas las partes», comentó Lobo, quien agradeció el paso dado por la consejera Leticia García, que «tuvo claro que había que restituirlo». «Este es el camino, el de la cultura del entendimiento, el modelo de comunidad que seguramente la ciudadanía de Castilla y León quiere. Hay que seguir fortalecimiento su valor, el de un intangible tan valioso en la sociedad donde el acuerdo se vende muy caro. Hay que apostar por otros 25 años más como mínimo», sintetizó Lobo, quien agradeció a Julio Cordero su trabajo, después de «haber pasado por una situación muy difícil junto a sus trabajadores».

Temas

Castilla y León