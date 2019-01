La Alta Velocidad sume en el olvido a la red convencional del ferrocarril en Castilla y León

De Soria a Alcalá de Henares con autobús incluido

Victoria Soto. / I. G. V.

Victoria Rojo es natural del municipio soriano de San Felices, periódicamente viaja en tren a Alcalá de Henares para ver a su hija. Primero va hasta Soria y en la capital coge el tren que solo tiene un destino, que es Madrid.

Baja del autobús con sus maletas en la estación de El Cañuelo porque hasta el próximo 5 de febrero los pasajeros del tren deben hacer el recorrido Soria-Almazán por carretera debido a las obras en las vías de la línea Soria-Torralba para reducir limitaciones de velocidad. Victoria dice que «el trasbordo es un trastorno pero, si es para bien, las obras no molestan aunque he oído que no recortarán el viaje ni en diez minutos». Añade que «el viaje es cómodo, aunque muy largo, y aún más cuando se producen retrasos», cada vez más habituales. En torno a doce personas se han bajado del autobús en Soria, todos coincidían en que Victoria tiene razón al asegurar «que si no se mejora el tren en la provincia es porque no hay voluntad política». La rehabilitación de la línea soriana necesitaría 20 millones de euros para su electrificación mientras que los presupuestos generales solo contemplan 800.000 euros para 2019.