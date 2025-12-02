El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asamblea General de Delegados de Acor celebrada este martes. Leticia Pérez/Ical

Castilla y León

Acor garantiza un ingreso mínimo de 55 euros por tonelada para esta campaña

La cooperativa registra unos resultados negativos de 2,5 millones en la 2024-2025, por la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, frente al beneficio de 13 millones en la anterior

E. N.

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:01

Comenta

Acor garantizará un ingreso mínimo de 55 euros por tonelada de remolacha para la campaña 2025-2026, en la que ya ha recibido 380.000 toneladas en los últimos 45 días, desde que se inició en la fábrica de Olmedo. De este modo, la cooperativa mantiene el precio del año anterior, según la Asamblea General de Delegados celebrada este martes en la planta, lo que permite «reafirmar su compromiso con la rentabilidad y estabilidad económica de sus socios», tal y como explicó su presidente, Jesús Posadas, y recogió la agencia Ical.

A pesar de los bajos precios del azúcar, el Consejo Rector decidió continuar con este ingreso. «Somos garantía, año tras año. Mientras otros se alejan del cultivo de la remolacha, nosotros seguimos apostando por el sector, por nuestros socios y por su rentabilidad», prosiguió Posadas, en un claro mensaje a AB Azucarera.

Sin embargo, y a pesar de esta decisión, la cooperativa registró unos resultados negativos de 2,5 millones en la campaña 2024-2025, por la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, frente al beneficio de 13 millones en la anterior. Además, la cifra de negocio ha sido de 402 millones de euros, un 10% más, con un resultado de explotación negativo de 5,4 millones y un Ebitda positivo de 2,2 millones. «Estos resultados no afectan lo más mínimo a la solidez financiera de la cooperativa para los próximos ejercicios», incidió el presidente, quien consideró que el precio internacional del azúcar «se encuentra en un punto de rebote» que culminará en un tiempo, que no quiso aventurar, con un repunte del precio de nuevo.

