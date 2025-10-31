Acor impulsa el secado solar con un ahorro energético que equivale al consumo de los hogares de Soria

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 16:27 Comenta Compartir

Un proyecto de Acor en su planta de Olmedo (Valladolid) de secado solar de pulpa permite a la cooperativa ahorrar 156 gigavatios hora de consumo energético y evita emitir a la atmósfera 28.000 toneladas de CO2. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el presidente de la cooperativas, Jesús Posadas, y el director de Eficiencia Energética de Repsol, Lucas Angelini, presentaron hoy la «mayor actuación de ahorro energético» de Castilla y León, equivalente al consumo de todos los hogares de la ciudad de Soria.

Jesús Posadas defendió que en la cooperativa «siempre se ha apostado por la sostenibilidad, por el ahorro energético», y este proyecto permitirá «ahorrar muchísima energía que venía del gas» y con ello un «importante apoyo económico» que servirá para impulsar inversiones y lograr costes «absolutamente europeos» donde está su «competencia». «Nuestra competencia es Europa y vamos a tener suficiente capacidad de inversión y de mejora de nuestra industria azucarera para poder competir con los azucareros europeos», dijo, como recoge Ical.

El alto ejecutivo aclaró que el proyecto se inició con la guerra de Ucrania, con su distorsión de los mercados, cuando se plantearon secar la pulpa, un producto que consume el ganado, con métodos tradicionales, aprovechando el sol y el viento, y abandonar el horno de gas y su consumo. El proceso es un «poco más complicado», aseveró, para aclarar que se mete la pulpa en una especie de ensilado, unos tubos muy grandes, donde se almacena hasta que la climatología es favorable, para después proceder a su secado, en una playa para acopio en la planta, con sol y viento.

Leticia García destacó el reconocimiento de esta actuación por parate del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la verificación de AENOR; y se congratuló por esta apuesta de Acor por la sostenibilidad y por el medioambiente. Leticia García puso a la cooperativa como ejemplo con su nueva fórmula de secado de pulpa de remolacha para lograr la «eficiencia energética que nos parece tan importante desde la Junta»

García también ensalzó los valores del cooperativismo, la solidaridad, la democracia, la eficiencia y la reinversión económica y la generación de empleo, lo que supone «una apuesta, sin duda, por el territorio, un arraigo» junto a su compromiso por la calidad. La consejera puso de relieve que Acor es un «referente», con 3.500 socios remolacheros y 500 empleos directos, que «aumentan, lógicamente también, durante la campaña de molturación».

Apoyos al sector

Leticia García constató el crecimiento del sector cooperativo de Castilla y León, y precisó que en los últimos 10 años, el número de cooperativas ha crecido en la Comunidad, un 7,5 por ciento, hasta las 2.448. En este sentido, puso de relieve los apoyos del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco al sector, a través del plan de fomento del cooperativismo, a través del cual, en estos últimos años, 2022-2024, han invertido ya cinco millones apoyando 227 proyectos.

Asimismo, constató que cuentan con ayudas específicas, como las dirigidas a la incorporación de socios a las cooperativas, con una aportación de hasta 10.000 euros por cada incorporación, así como los apoyos a la inversión, hasta 18.000 euros por beneficiario.

Reseñó además el plan estratégico con el que cuenta Agricultura para este sector con 23 millones de euros, que se pueden aprovechar junto a los de su departamento para industria 4.0, maquinara o ciberseguridad, dijo, para precisar que Acor recibió 238.000 euros para modernización digital.

Asesoramiento integral

Por lo que respecta a Repsol, ha prestado un servicio integral de asesoramiento que ha concluido con la conversión de los ahorros en CAEs (certificados de ahorro energéticos oficiales), uno por cada kilovatio-hora ahorrado (155.972.050). «Gracias al asesoramiento de Repsol en toda la gestión de conversión de los ahorros energéticos en CAEs, Acor ha podido monetizas dichos ahorros, lo que confirma el valor estratégico de Repsol en el CAE».

Lucas Angelini expresó su «gran satisfacción» por «haber podido acompañar a Acor en este proyecto, que definió como «una de las actuaciones de ahorro energético más relevantes en España».

En este sentido, defendió que la eficiencia energética es una «palanca de transformación industrial», ya que el ahorro y la reducción de la huella de carbono constituyen «pilares fundamentales» para la competitividad, en un marco normativo «bastante estricto» en Europa en el que la industria se ve «castigada».

Además, Acor ha recibido 106.000 toneladas de raíz de remolacha, con una riqueza de 17,5 grados, uno más que la campaña anterior, y un descuento del seis por ciento, aunque se elevará con las lluvias, y ha procesado hasta la fecha 65.000. Posadas sentenció que en esta campaña «nos estamos normalizando» tras las dos pasadas, que fueron «malas o muy malas» y consideró que los datos de riqueza y producción constituyen «buenas noticias» y, sobre todo, «tranquilizadoras para el remolachero». «Volvemos o estamos consiguiendo la normalidad».