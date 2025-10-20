El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Recepción de remolacha en la fábrica de Acor en Olmedo. Rubén Cacho-Ical

Acor inicia la campaña remolachera y confía en superar el millón de toneladas

La riqueza analizada de las primeras 5.300 toneladas recepcionadas supera el 17,5%

El Norte

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:15

Acor dio hoy el pistoletazo de salida a la campaña remolachera 2025-26 con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas con socios de la Cooperativa y superar el millón de hectáreas recogias. La cooperativa afronta esta campaña con optimismo y confía en que marque el regreso a la normalidad en rendimientos y polarización, tras varios ejercicios condicionados por la meteorología y sanidad del cultivo, según un comunicado recogido por Ical.

La riqueza analizada en las primeras 5.300 toneladas recepcionadas supera el 17,5 por ciento, un punto más que la anterior campaña. De mantenerse estos datos, con las casi 10.000 hectáreas contratadas, Acor se situaría por encima del millón de toneladas de remolacha. Valladolid lidera la cifra de superficie contratada, con 3.109 hectáreas, casi un tercio del total, seguida de Burgos (1.350), León (1.182) y Palencia (1.001). Por debajo del millar se encuentran Ávila (991 hectáreas), Zamora (601), Salamanca (566), Segovia (462) y Soria (214), además de Álava, fuera de la Comunidad, con 519.

El presidente de la cooperativa, Jesús Posadas, destacó el buen comienzo de la recepción y los resultados preliminares obtenidos: «Los primeros análisis nos muestran que volvemos a tener una campaña normal en polarización y rendimientos. Es una buena noticia que refuerza la confianza en la estabilidad del cultivo y el trabajo de nuestros socios. Hablamos de un volumen que probablemente supere el millón de toneladas de remolacha».

A pesar de ese inicio complicado, el mes de julio fue moderado en temperaturas, lo que favoreció un desarrollo vegetativo normal. Sin embargo, las altas temperaturas de la primera quincena de agosto, tanto diurnas como nocturnas, «podrían haber afectado a la acumulación de sacarosa en la raíz». A partir de mediados de agosto, las condiciones se suavizaron y, unido al óptimo estado sanitario del cultivo, la remolacha ha mostrado un crecimiento notable en peso y polarización durante las últimas semanas.

Perspectivas

Las empresas de arranque comenzaron hace unas semanas a trabajar en las distintas zonas, donde se acumula remolacha suficiente para garantizar el abastecimiento de la fábrica durante los primeros días de molturación. «Los resultados de las muestras son positivos y, aunque queremos ser prudentes, nos hacen pensar que superaremos las cifras de la campaña anterior», señala el Servicio Agronómico.

