La caída del precio del azúcar provoca 2,5 millones de perdidas en Acor durante el último ejercicio

La caída del precio del azúcar en el mercado internacional se ha convertido en la principal causa de la cooperativa Acor haya cerrado el ejercicio 2024/2025 con unos resultados negativos de 2,5 millones de euros. Cifra que contrasta con los 13 millones de beneficios de la campaña anterior. La cifra de negocio del grupo fue de 402 millones de euros, un 10 por ciento más que en el periodo anterior, y la Cooperativa alcanzó un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros y un EBITDA positivo de 2,2 millones de euros.

La depreciación del azúcar ha marcado el ejercicio que ha visto como se ha pasado de 807 euros la tonelada en junio de 2024 a 536 euros en junio de 2025. Un descenso del 33,6 por ciento. Mientras que la cooperativa ACOR no ha trasladado esa situación a sus socios quienes recibieron por la remolacha un incremento del 18 por ciento, pasando de 75 a 61 euros, un 18 por ciento. El presidente de Acor; Jesús Posadas ha destacado que el resultado económico ha demostrado el compromiso con el socio, al incidir en que «pocas empresas pueden soportar semejante caída de precios del azúcar sin repercutirlos directamente al agricultor». En esta línea, ha insistido en que el Consejo Rector ha optado por «garantizar los ingresos del socio y apostar por el sector remolachero en un momento crítico para casi todos los cultivos de regadío».

En cualquier caso, las actividades complementarias de la cooperativa han contribuido a mitigar el impacto negativo a través de las empresas participadas por Acor: Refinería de Olmedo SA en la que se refina azúcar de caña, Iberlíquidos dedicada a la transformación de la melaza para alimentación animal e industria de levadura, ATISA que comercializa azúcar) y Agropro dirigida a la elaboración de aceites alimentarios de girasol, colza y harinas, ésta última con especial importancia.

En lo que se refiere a la cifra de ventas, el director general, José Luis Domínguez ha desvelado que han ascendido a 150,7 millones de euros, mientras el Ebitda ha sido «ligeramente positivo» al alcanzar los 2,2 millones, mientras que la cooperativa ha alcanzado un resultado de explotación negativo de 5,4 millones de euros. En cuanto a la cifra de negocio del grupo, ha destacado que se ha incrementado a 402.067.000 euros, frente a los 365.000.000 de la campaña anterior.

En la última campaña, Acor recibió en su fábrica de Olmedo 1.037.000 toneladas de remolacha, cifra que se sitúa un 7,4 por ciento por encima de la campaña anterior. Por segundo año consecutivo los rendimientos agrarios han sido bajos -polarización de 16,1 grados y un rendimiento de 86 toneladas por hectárea de remolacha tipo-, con una raíz de «mala calidad, frágil y con gran cantidad de no azúcares que impidió un desarrollo óptimo del proceso fabril». Por su parte, la Planta de Tratamientos y Oleaginosas molturó 158.000 toneladas, 1.000 más que el año pasado y con unos precios más altos para los socios. La pipa de girasol clásica se liquidó a 471 euros por tonelada, un 7 por ciento más; mientras que el alto oleico alcanzó los 513 euros, un 15 por ciento más. Por su parte, para la semilla de colza el precio definitivo fue de 455,5 euros, un 4,5 por ciento más que la campaña anterior.

La cooperativa tiene ya la vista puesta en la próxima campaña que comenzará en menos de un mes. Además, se espera que en menos de un mes arranque la campaña 2025/26. Los primeros análisis realizados por el Servicio Agronómico y de Cultivos muestran una mejora de la riqueza y de la producción, aunque hay parcelas desiguales por el escalonamiento de las siembras. Respecto al precio del azúcar, Jesús Posadas es optimista, «el mercado del azúcar sigue a la baja, esperemos que haya tocado fondo y tengamos un cambio de tendencia».

