Imagen de archivo de viandantes con maletas por Valladolid. R. F.

Estos son los 237 beneficiarios de las ayudas 'Pasaporte de vuelta' para regresar a Castilla y León

El Bocyl publica este viernes la resolución de Presidencia, dirigidas a ciudadanos residentes en el extranjero u otras comunidades para favorecer su retorno a la comunidad

E. N.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:04

Comenta

La Consejería de Presidencia resolvió este viernes la convocatoria del programa de ayudas 'Pasaporte de vuelta', dirigidas a ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León, residentes en el extranjero o en otras comunidades o ciudades autónomas españolas, para apoyar y facilitar su retorno a la comunidad de Castilla y León, para el año 2025.

Así se ha recogido este viernes en el el Boletín Oficial de Castilla y León y los beneficiarios pueden consultarse en este enlace.

En un principio, se asignaron inicialmente 520.000 euros para este programa, distribuidos en dos líneas de ayuda y posteriormente, se incrementó el presupuesto en 488.600 euros hasta alcanzar un total de 1.008.600 euros.

