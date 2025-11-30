La Junta aumenta un 40% el apoyo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior La vicepresidenta visita los centros de Salamanca y Burgos en Buenos Aires e invita a los residentes en Argentina a que se sumen a los programas de regreso como 'Pasaporte de vuelta'

El Norte Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró esta tarde, durante sus visitas a los centros de Salamanca y de Burgos en Buenos Aires, que las comunidades castellanas y leonesas en el exterior son las mejores embajadoras de la idiosincrasia y los valores de la Comunidad.

Isabel Blanco reiteró el apoyo de la Junta a los conciudadanos que residen fuera de España, un soporte que se canaliza a través de programas o de financiación para el mantenimiento de sus centros, con el objetivo de que se continúe manteniendo el vínculo e, incluso, dar la oportunidad a estos colectivos de visitar la tierra de sus orígenes.

De hecho, según informa la Junta en un comunicado recogido por Ical, desde el comienzo de la legislatura, las subvenciones destinadas a sufragar las actividades y gastos de los centros ha pasado de los 260.000 euros de 2022 a los 360.000 euros de este año, lo que ha supuesto un incremento de casi el 40 por ciento. No obstante, no son las únicas ayudas que se ofrecen, ya que la Junta cuenta con una línea de atención a castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad, es decir, en dificultades sociales, económicas o sanitarias, como puede ser la privación de libertad, para lo cual se ha aportado, este año, 186.000 euros. En lo que respecta a los centros y federación en Argentina, durante este mismo periodo, entre estas subvenciones y otros programas se ha concedido un total de 376.046 euros.

Uno de ellos es el programa 'Pasaporte de vuelta', destinado a fomentar el retorno de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residen bien en el extranjero bien en otras partes de España. Una iniciativa cuya dotación ha crecido un 267 por ciento durante esta legislatura, desde los 195.000 euros iniciales a los 520.000 euros de las convocatorias de 2024 y 2025.

La vicepresidenta explicó el programa y animó a los residentes castellanos y leoneses en Argentina a sumarse a esta iniciativa, especialmente a los más jóvenes. Un programa que se complementa con el denominado 'Volver a Castilla y León', una apuesta de la Junta que se puso en marcha en 2024 y que está dirigido a promocionar el emprendimiento y contratación por cuenta ajena de ciudadanos oriundos o procedentes de esta tierra que residen en el extranjero o en otras comunidades autónomas.

Se trata de un proyecto que se desarrolla en colaboración con CEOE y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, al que se destina este año un total de 400.000 euros y del que se han beneficiado 45 personas.

Portal de Acción Exterior

Además, la número dos del Gobierno autonómico explicó otras iniciativas de la Junta, como la puesta en marcha del nuevo Portal de Acción Exterior, en el cual se integra toda la información relacionada con las políticas en este ámbito y que antes se encontraba disgregada. Un espacio digital en el que las 141 comunidades de castellanos y leoneses en el exterior reconocidas pueden compartir todas sus noticias y actividades.

Tras las reuniones mantenidas con las directivas de ambos centros, se acordó estudiar la posibilidad de realizar una experiencia piloto del Programa Interuniversitario de la Experiencia en su formato online en Argentina. El objetivo es, en el próximo curso, poder implementar uno de los programas de mayor éxito para los mayores de Castilla y León, teniendo en cuenta los ciclos escolares de aquel país.

Estancias temporales

Además de las iniciativas 'Pasaporte de vuelta' o 'Volver a Castilla y León', la Junta cuenta con varios programas para que los oriundos o con raíces castellanas y leonesas puedan volver a tener contacto con su tierra de origen.

Tal es el caso del programa de becas para cursos de postgrado dirigido a estudiantes pertenecientes a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, dotado con 80.000 euros para financiar ocho becas, una cuantía que ha crecido en 3.000 euros por alumno en comparación con anteriores ediciones. Desde el año 2009, 116 estudiantes hispanoamericanos han cursado estudios de postgrado en las universidades públicas de la Comunidad, a lo que la Junta ha destinado un millón de euros.

La vicepresidenta explicó los programas de retorno temporal, dirigido a aquellos ciudadanos castellanos y leoneses en el exterior que quieran reforzar sus vínculos con su tierra de origen, independientemente de la edad, ya que existen distintas modalidades. Un programa que ha contado con una fuerte participación de aquellos que residen en Argentina, lo que demuestra el estrecho vínculo que une a España con el país hispanoamericano.

El programa 'Encuentro' está destinado a menores de 35 años. De las 62 personas que han participado en las cinco ediciones celebradas, 32 procedían de Argentina. Una proporción similar a los que se adhirieron a 'Orígenes', para personas de entre 35 y 60 años, ya que 14 de los 25 que han viajado a Castilla y León en las dos ediciones de esta iniciativa volaron desde Argentina. Por último, el programa 'Añoranza', dirigido a mayores de 60 años, se ha celebrado en dos ocasiones y han participado 27 personas, 15 con residencia en Argentina.

Premio al Centro Burgalés

Por otra parte, Isabel Blanco trasladó a la junta directiva del Centro Burgalés la felicitación del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por alzarse con el premio al mejor centro castellano y leonés en el extranjero en la II edición del Premio 'Castilla y León en el Exterior'. Se trata de un espacio que sobrepasa el centenario, ya que fue fundado en 1917 y es referente para todos los castellanos y leoneses residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este centro cuenta con 303 socios y alrededor de 900 simpatizantes, y realiza una quincena de actividades anualmente. Se trata de un espacio muy activo donde se ofrecen clases de bailes de salón, danza o yoga, así como numerosas conferencias, recitales y exposiciones. Y continúa manteniendo un estrecho vínculo con su tierra, ya que, cada año, celebra las fiestas patronales de Burgos. La Junta ha apoyado su funcionamiento durante esta legislatura con 17.563 euros.

Por su parte, el Centro Salamanca también sobrepasa la centena, ya que se constituyó en 1922 en la antigua secretaría del periódico 'Tribuna Española'. Cuenta con 285 socios activos y realiza una veintena de actividades anuales, como representaciones teatrales, ópera o danza, entre otras.

Cuenta con un proyecto, junto al Centro de Zamora, para promover la memoria de la emigración: recogen testimonios de castellanos y leoneses en la República Argentina que luego plasma en publicaciones. El Ejecutivo autonómico ha sufragado la actividad de este centro en los últimos cuatro años con 17.411 euros.

Centros leonés y zamorano

La vicepresidenta de la Junta completará mañana la serie de reuniones con las comunidades de Castilla y León en Argentina con las visitas al Centro Región Leonesa y Centro Zamorano. En total, habrá mantenido cinco encuentros: uno en Mar del Plata y cuatro en Buenos Aires.

León es, después de Galicia y Asturias, uno de los territorios españoles que más inmigración ha aportado a Argentina. Y de esos emigrantes de finales del siglo XIX y principios del XX surgió el Centro Región Leonesa, fundado en 1916. Un espacio que hoy cuenta con 94 socios muy activos, ya que las actividades que realizan anualmente superan la veintena, como eventos deportivos o musicales, así como exposiciones, ciclos de cine y debates. La Junta ha ayudado al mantenimiento de este Centro con 19.972 euros durante los últimos cuatro años.

En el caso del Centro de Zamora, donde se celebrará la última reunión con las comunidades castellanas y leonesas en Buenos Aires, se trata de un espacio con una amplia participación, ya que, en la actualidad, cuenta con 348 socios activos. Se fundó en 1923 después de que un sanabrés falleciera sin recursos económicos y varios amigos se unieran para pagarle el entierro. Ese fue el germen del Centro, que hoy es un auténtico espacio recreativo, deportivo, cultural y social donde se dan clases de coro, pintura, teatro, yoga, pilates, gimnasia para adultos, conferencias o charlas. El Centro Zamorano ha recibido, durante esta legislatura, un total de 19.921 euros por parte de la Junta.