Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla

«No hay como el calor del amor en un bar», como diría la canción de Gabinete Caligari. Un fragmento que describe a la perfección lo que es Casa Azcona, un bar y restaurante de los de siempre, de los de toda la vida pero eso sí, adaptado a las modas y costumbres de la actualidad como manera de reinventarse para sobrevivir.

Con más de 25 años abiertos, llegaron a su nuevo emplazamiento en pleno coronavirus, allá por el año 2020, en el número 46 de la calle Linares en pleno barrio de La Rondilla. David Azcona, propietario y cocinero del local, trabaja junto a su mujer, Diana de la Fuente, y su padre, José Luis Azcona, quien le precedió en sus inicios junto a su madre.

Desde el principio David Azcona deja clara su seña de identidad: «Comer como en casa, pero dándole una vuelta». También destaca su «cocina de aprovechamiento», ya que reinventa unos platos con otros dejando un buen sabor de boca a quien los prueba.

Además, cada día es una aventura, y ni él mismo sabe cual será el menú, ya que depende «del producto que tenga el carnicero, el pescadero y el frutero» porque le «gusta comprar productos de tiendas del barrio», lo que le da un toque especial a su cocina.

Menú diario

El menú, de martes a domingo (los lunes cierran por descanso), consta de cuatro primeros y cinco segundos, que incluyen bebida y postre casero, por un precio total de 14 euros. Mientras que el fin de semana hay un plato más por comida y su coste es de 19,5 euros.

El día que realizamos esta vistia primero consistía en pimientos rellenos con boletus y setas, gratinado de queso y salsa de tomate. El plato contenía tres unidades, con una gran presentación y buena cantidad. El sabor de la hortaliza mezcla muy bien con el relleno, que se deshace en el paladar y la salsa que baña el plato está muy rica para untarla con pan.

Ampliar Primer plato, pimientos rellenos con boletus y setas, gratinado de queso y salsa de tomate. Rodrigo Ucero

Después llegaba el turno del segundo y, por recomendación de su dueño, la elección son unas costillas de cerdo con salsa de barbacoa casera, parmentier de patata y patatas caseras. La carne muy tierna y sabrosa y se desmigaba en la boca, con una salsa que aportaba un toque dulce que, junto al puré que le acompañaba, le daba un gusto muy bueno.

Ampliar Segundo plato, costillas con salsa de barbacoa casera, parmentier de patata y patatas caseras. Rodrigo Ucero

Llegaba el turno del postre y David Azcona explicaba que la fama de la tarta de queso también aterrizaba en su local, pero quería darnos a probar la tarta de leche merengada con un toque de canela. No se equivocaba, con un sabor muy dulce, la textura gelatinosa con galleta por abajo, junto a un poco de nata y un barquillo, lo convertía en un gran descubrimiento, espectacular.

Ampliar De postre, tarta de leche merengada con un toque de canela. Rodrigo Ucero

Casa Azcona está abierto de martes a jueves en un horario que va desde las 06:30 de la mañana y hasta las 22:00 de la noche, y de viernes a domingo de 07:00 a 17:00 de la tarde. Sin duda es un lugar acogedor para acudir con familia o en grupo, con un trato muy cercano y con comida casera para todos los gustos, con un buen precio.

La próxima semana Alejandro Rodríguez y Rodrigo Ucero se van de cócteles al barrio de Parquesol, donde probarán el Masai Mara

Temas

Comer y beber en Valladolid