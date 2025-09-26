'Charro Negro', el primo mexicano del 'Cuba Libre'

Hace apenas unos días, entre el 15 y el 16 de septiembre, México se vestía de fiesta para celebrar uno de sus días más señalados ... en el año, el de la Independencia. También lo hicieron aquí, en Valladolid, donde su comunidad, si bien no es la más numerosa, tiene una presencia notable. En el diecinueve de la calle Santa María, junto a la Plaza de España, tiene su sede la Casa de México en Castilla y León, un local que acoge otro de los puntos de reunión de la comunidad en la ciudad, el restaurante Totol Naj.

Es aquí, entre totopos, tamales, birrias y chilaquiles, donde también encontramos un pequeño reducto de la esencia coctelera del país norteamericano. Más allá del llamativo Acapulco o del archiconocido Margarita, el Charro Negro luce como un desconocido.

Su apariencia recuerda a uno de los clásicos atemporales de la mixología. Su color amarronado y la acidez del limón gritan ¡'Cuba Libre'! pero su sabor redirige el pensamiento a los campos de agave, a los ranchos, a un sol que aprieta. En definitiva, al corazón de México.

Desde lo más arraigado de esta cultura charra (porque charro proviene, históricamente, del ranchero o ganadero) y de cantina, a mediados del siglo pasado surgió este 'primo' del cóctel originado en Cuba como solución para aportar frescor y dulzor, pero utilizando quizá la bebida más emblemática que posee la nación mexicana: el tequila. Es una mezcla que salió de la gente 'del campo', de los llamados 'charros', una denominación en algunos momentos despectiva para referirse a la gente de las zonas rurales. El equivalente a referirse en España a 'los de pueblo', por así decir.

Del rancho para el mundo

En lugar de ceñirse a la connotación peyorativa -en muchos casos ya desterrada con el paso de los años- este preparado parece reivindicar los valores del campo: la sencillez, la esencia y la popularidad. Pues si algo es el Charro Negro, es un trago fácil de preparar y accesible a todo el mundo.

En Totol Naj, a la base de tequila y el 'Jarrito' de cola -otra bebida típica mexicana similar a la Coca-Cola-, se le añade un toque de lima. En este caso, el borde del vaso viene escarchado con limón y Tajín, un preparado de chile en polvo muy extendido tanto dentro como fuera de las fronteras mexicanas.

Y es que con este cóctel, lo que ves es lo que saboreas. El refresco de cola está muy presente, la injerencia de la base alcohólica pasa de soslayo en el trago y la lima le aporta una chispa ácida que cierra el tercio de gustos. Servido con pajita, para los amantes del contraste dulce-salado y el picante, el sorbo obligado es desde el borde del recipiente. Es ahí donde reside la vuelta de tuerca, donde la sensación refrescante choca con el toque picante y la acidez del limón. Puro sabor a México por 7,50 euros.

Y si con este trago te ha picado el gusanillo de conocer más acerca de la cultura mexicana, solo tienes que pasar la barra, sentarte en una de sus mesas a degustar su gastronomía y disfrutar en un local que imita la arquitectura tradicional rodeado de multitud de referencias decorativas y artísticas que completaran la experiencia.