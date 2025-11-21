El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos pinchos morunos con patatas y ensalada.
Dos pinchos morunos con patatas y ensalada. Rodrigo Ucero
El menú casero y barato que se esconde en Delicias

Ubicado en la calle San José de Calasanz, número 67, este local sorprende con un gran patio interior

D. Moreno Bueno
Rodrigo Ucero

D. Moreno Bueno y Rodrigo Ucero

Valladolid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:06

Delicias es uno de los barrios con más historia de Valladolid y de los que más cambios ha experimentando en los últimos años. Una zona catalogada como obrera por la sencillez de sus gentes y por lo trabajadora y luchadora de los que allí residen; como es el caso de quien regenta el café-bar Varna -nombre de una ciudad búlgara-.

Zlatina Todorova, propietaria del restaurante, junto a su hijo, Atanas Krasimirov, son ya una parte del barrio, después de más de 15 años dando comidas y cenas. Este local que a primera vista quizás no llame la atención, sorprende con el estilo rústico de su comedor junto a diferentes objetos antiguos. Además cuenta con una barbacoa para la elaboración de diferentes platos a la brasa y un gran patio interior.

La reestructuración de este bar se hizo «poco a poco», tal y como nos cuenta Atanas Krasimirov, mientras nos enseña unas fotos del antes y el después. También comenta que tardaron «seis años» en ponerlo a punto, ya que quienes les precedieron acumulaban una gran cantidad de basura en el patio. Además llega a bromear con ello «hasta los vecinos nos lo agradecieron» en cuanto a como adecentaron el lugar.

Menú diario

El menú, de martes a sábado (los lunes cierran por descanso), consta de tres primeros y tres segundos, que incluyen bebida y postre casero, por un precio total de 13,50 euros. Los fines de semana este local no cuenta con menú, aunque ofrece una gran variedad de platos de la carta.

Primer plato

De primero comenzamos con plato de cuchara, con unas alubias pintas con costillas, chorizo y tocino; acompañado de unas piparras. A la vista se notaba el toque casero, el caldo tenía mucho sabor y el punto de cocción de la alubia era bueno, sin llegar a pasarse. En cuanto al compango se notaba que era un producto de gran calidad. Y las piparras conjuntaban bien y le daban el toque.

Primer plato, alubias pintas con costillas, chorizo y tocino; acompañado con unas piparras. Rodrigo Ucero

Segundo plato

El segundo plato llegaba con 'buenas noticias', y es que los dos pinchos morunos estaban hechos a la brasa, otorgándole el sabor y el aroma característicos que da la barbacoa de carbón. La carne era de cerdo y estaba muy sabrosa gracias a buen condimento del producto; sin necesidad de utilizar la mostaza -aunque desde el restaurante lo ofrecen-.

Segundo plato, dos pinchos morunos con patatas y ensalada. Rodrigo Ucero

Postre

Acabados el primero y el segundo, le tocaba el turno al dulce, y de postre nos decantamos por una tarta de queso de natillas -casera- acompañada con un poco de nata y sirope bajo la recomendación de Atanas, quién reconoce que está «muy rica».

Definitivamente acertamos, ya que la textura era cremosa -sin pasarse- y con un sabor bastante dulce muy potenciado, además el tamaño de la porción era considerable.

De postre, tarta de queso de natillas. Rodrigo Ucero

El café-bar Varna tiene un horario de martes a domingo que va desde las 09:00 de la mañana hasta las 16:30 tarde y reabre de 19:00 a 00:00 de la noche; a excepción del último día de la semana que únicamente tiene horario de mañana. Sin duda, este local es una muy buena opción por lo económico en sus precios y por un interior rústico muy sorprendente a la par que original y acogedor.

