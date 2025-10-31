El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De segundo plato, emperador a la plancha con patatas y ensalada.
De segundo plato, emperador a la plancha con patatas y ensalada.

Comer y beber en Valladolid

El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante

Ubicado en la calle Titanio número 6, 'Aquí mismo' ofrece desayunos, almuerzos y comidas con la máxima de que «nadie se vaya con hambre»

D. Moreno Bueno
Rodrigo Ucero

D. Moreno Bueno y Rodrigo Ucero

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:52

Comenta

En el ajetreo del día a día, siempre es importante estar bien alimentado, siendo esto una de las cosas que define a este bar y restaurante familiar: «no queremos que nadie se vaya con hambre», nos cuenta Cristina, la hija de la dueña que lleva en el mundo de la hostelería desde los 18 años.

Aquí mismo se sitúa en la calle Titanio número seis, en pleno Polígono de San Cristóbal, y lo regenta María José, quién se encarga de preparar la comida para más de 80 personas cada día. Abierto desde hace nueve años se ha convertido en un habitual para todos los trabajadores de la zona.

Con una apertura muy temprana, Cristina bromea sobre ello: «Nosotros a las 06:00 de la mañana casi vamos abriendo el polígono», incluso llega a insinuar que su local «es el after de algunos», entre risas, ya que algunos cuando llegan no piden un café precisamente.

Con una amplia terraza cubierta y una sala de comidas en la planta baja y otra en el piso de ariba con una particularidad: todos los cuadros que hay allí expuestos han sido realizados con el poco tiempo que tiene María José después de salir de los fogones.

Menú diario

El menú, de lunes a sábado (los domingos cierran por descanso), consta de cuatro primeros y cuatro segundos, que incluyen bebida y postre casero, por un precio total de 15 euros. Mientras que el fin de semana su coste es de 20 euros.

Primer plato

Para el primer plato nos decantamos por unas lentejas, que venían acompañadas con patata cocida, zanahoria y chorizo, además nos ofrecieron unas piparras. El plato venía repleto, una de las máximas de este lugar, para nadie se vaya con hambre. El punto de cocción de la lenteja era bueno y el caldo con mucho sabor. Una gran elección el plato de cuchara.

De primer plato, lentejas con patatas cocidas, zanahoria y chorizo. Rodrigo Ucero

Y no fue solo eso, ya que desde 'Aquí mismo' decidieron darnos a probar un plato de su paella mixta, que venía con pollo, langostinos, calamares... Entre otros ingredientes. El arroz en su punto con un sabor muy rico.

También para probar, paella mixta. Rodrigo Ucero

Segundo plato

Para seguir, en el segundo plato nos decantamos por el emperador a la plancha con ensalada y patatas. El pescado está tierno y sabroso, mejorado también con su acompañamiento.

De segundo plato, emperador a la plancha con patatas y ensalada Rodrigo Ucero

Postre

Y ya para concluir, en el momento del postre nos decantamos por la tarta de café... aunque no sería solo eso, ya que desde el restaurante nos dieron ofrecieron el flan y el arroz con leche. Las tres elaboraciones caseras son espectaculares y, con algo de dificultad, logramos dejar el plato vacío. Todos los platos tenían una gran textura y un sabor muy dulce, pero sin llegar a empalagar.

Mix de postres: tarta de café, flan y arroz con leche. Rodrigo Ucero

Aquí mismo está abierto de lunes a sábado en un horario que va desde las 06:00 de la mañana y hasta las 19:30 de la tarde, y el sábado desde las 06:00 también pero hasta las 18:00 horas. Es buen lugar para todos aquellos trabajadores que deseen desayunar, un pincho de tortilla para almorzar o comer y quedar saciado.

