Un Pisco Tiger de 'cocinado' único entre retales de viajes por el mundo

Al encarar la Plaza de la Universidad, en la calle Ruiz Hernández, se atisban unas escaleras que conducen a un colorido y casi escondido local de Valladolid. Allí, llamando la atención desde el nivel de un sótano, y aunque no lo pareciera a simple vista, uno puede tomar 'El Aire' mientras se rodea de incontables pedacitos del mundo.

Todos ellos forman parte de la llamativa y ecléctica decoración de La Passion Café, un autorretrato de un estilo de vida, el de su propietario, Marco Negroni, en forma de local. Hostelero convencido de profesión, su otra devoción, la fotografía, es la que le ha llevado a cientos de países en busca de conocimiento sobre otras maneras de vivir. A través de su lente, este vallisoletano ha capturado las costumbres y miradas de multitud de tribus, retratos incluidos por la UNESCO -como uno de los dos únicos fotógrafos españoles participantes- en una exposición universal sobre la inmensa cantidad de etnias existentes.

Así, desde 2008, su bar ha servido de expositor para mostrar sus viajes, como un diario que refleja sus vivencias durante los últimos 17 años de su vida a cada cliente que cruza las puertas de La Passion Café. Además de guardar experiencias y recuerdos, Marco Negroni también gusta de probar la coctelería en sus travesías por los lugares más recónditos del globo para recolectar ideas, sabores, aromas, e importarlos en múltiples formatos hasta su bar.

Este matiz hace la diferencia en su oferta, donde se puede degustar desde más de 200 tipos distintos de batidos en diferentes formas hasta combinados elaborados con estos inusuales ingredientes que recoge durante sus viajes. Con algunos de ellos se crea el Pisco Tiger, un trago de temporada inspirado en esta recién estrenada época otoñal.

Moái, hoja de lima y especias del mundo

Una botella con un Moái (estatua monolítica humanoide típica de la isla polinésica de Pascua) anticipa la bebida alcohólica utilizada, un aguardiente, en este caso chileno, macerado de manera artesanal durante semanas junto a doce especias de distintas partes del planeta. A este se le añade un licor Triple Seco con esencia de cáscara de naranja y un zumo natural de lima.

Para potenciar el aroma, se incluye unas hojas de lima de Keffir, muy utilizadas en el sudeste asiático, aunque poco conocidas y cultivadas en Occidente. El toque final lo aportan un sirope de caña de azúcar para endulzar la mezcolanza. Después se procede a un enérgico agitado en la coctelera y se sirve en una copa coupette (similar al utilizado para los Margarita). Para terminar esta preparación se coloca una rodaja triangular en el borde del recipiente a modo de presentación, simple pero atractiva, de este singular cóctel.

En boca, este preparado es distinguido desde el primer sorbo. La combinación del aderezo de las especias en el licor macerado confiere al trago un regusto propio, pese a estar presentes sabores similares en otros tragos como es la acidez de la lima o el dulzor del sirope. Es de destacar, igualmente, el suave aroma aportado por las hojas machadas de la lima, que redondean la probatura.

'Cocinar' creaciones con personalidad

En definitiva, a un precio de ocho euros -como el resto de los combinados que se ofrecen en la carta- La Passion Café y Marco Negroni evocan a otros preparados añadiendo su propio carácter, su elaboración, para dejar su huella también en el cóctel. «Para mí hacer cócteles es como cocinar. Puedes hacer las recetas de toda la vida, pero el tener tus propias elaboraciones marca una diferencia», explica sobre esa idea de dotar con una personalidad única a cada uno de los combinados.

Este concepto enraizado en la filosofía del local junto con el reclamo del dejo afrutado y suave que agrada el paladar se extiende de igual manera para aquellos que no deseen tomar alcohol. Desde los Mócteles -cócteles sin bebida alcohólica- a los batidos, con casi 200 tipos para elegir, o zumos.

La doctrina de brindar un producto con una confección diferente y sápida también aplica a los smoothies, donde también se encuentran los lassis -bebida dulce y refrescante típica de la India que se hace a partir de yogur. Todas estas posibilidades completan una oferta 'sin' que hoy en día, «supone entre 80% y un 85%» del total de la carta de La Passion Café. Y tiene su porqué.

Cócteles al alza, Roncolas a la baja

Esta fórmula, que ha evolucionado en los 17 años junto con el local, responde a una tendencia que Marco Negroni ha observado en los últimos años. «La clientela que consume alcohol ha variado muchísimo. Por ejemplo, yo creo que el mundo de la copa, del Gin Tonic, del Ron Cola, del Whisky y demás está en peligro de extinción. No voy a decir si me parece bien o mal, creo que es una evolución natural. Eso ya casi no existe. Ahora, la persona que quiere tomar alcohol demanda otro producto. Y ahí entra la coctelería», explica.

«Esto es lo que vengo observando en la última década. La coctelería ha venido para quedarse y además para quedarse de una manera fuerte. En España parece que siempre vamos un poco a la zaga de todas estas tendencias, pero esa semillita está germinando y va camino de estar totalmente arraigada, como ya ocurre otros sitios», añade sobre este cambio en los hábitos de consumo.

El auge del 'tardeo' y el engaño de Asia

Con la autoridad de su naturaleza viajera, el propietario de La Passion Café asevera que este nuevo rumbo de la hostelería viene dado por el cambio de costumbres en el horario de ocio. La 'conquista del tardeo' sobre la noche. «Esta es una gran verdad que he comprobado. No porque sea adivino, sino porque me muevo mucho por el mundo y es lo que veo. Voy a sitios muy remotos a hacer retratos, y también voy a grandes urbes de Europa, América o Asia y es lo que sucede».

Este último contiene, el asiático es el que más ha logrado sorprender a Marco Negroni. «Flipas con el nivel que hay. De repente, en Indonesia, encuentras coctelerías que no tienen nada que envidiar a una top de Brooklyn, en Nueva York en cuanto al nivel de cócteles, decoración, clientela. Estamos muy engañados con esa idea que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en coctelería. En muchos sitios que no se espera se hacen muy buenos cócteles», revela.

El local donde los artistas 'se toman una copa' en Valladolid Entre licores, especias y recuerdos que hacen de La Passion el baúl de los recuerdos de los múltiples viajes de Marco Negroni por el mundo, este local también se ha convertido en un punto de encuentro para artistas que visitan la ciudad. Como si del madrileño -y tristemente desaparecido- Café Gijón o del Le Chat Noir parisino se tratase, este inspirador espacio y las creaciones mixológicas de su propietario han hecho bajar las escaleras de Ruiz Hernández a multitud de personalidades relacionados con el séptimo arte, el teatro o la música. Por ejemplo, hasta aquí peregrinan protagonistas locales, nacionales e internacionales del cine, que suelen darse cita cada edición de la Seminci en La Passion para degustar sus cócteles y pasar un buen rato. También ocurrió con la visita de Los Goya en 2024, cuando un buen reguero de rostros conocidos eligieron este lugar para pasar un buen rato aquel fin de semana de febrero. E incluso con la Gala de la Academia de las Artes Escénicas a comienzos de este mismo año, con varios nombres muy conocidos -incluso alguno que ha repetido visita recientemente en la provincia- también aprovecharon para acercarse a disfrutar de las preparaciones que aquí se ofrecen y de su singular ambientación.

