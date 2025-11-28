Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico La Guardia Civil les acusa de apropiación indebida y receptación tras localizar en el mercado de antigüedades obras trasladadas sin autorización

Julio César Rico Burgos Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:51

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos exreligiosas y un anticuario, tras los registros efectuados en el convento de Santa María de la Bretonera de Belorado, en Burgos y en el monasterio de Santa Clara de Orduña, en Bizkaia.

Entre las arrestadas se encuentra la exabadesa, Laura García de Viedma. Los tres están acusados de delitos de apropiación indebida agravada, al tratarse de bienes de patrimonio histórico, y de receptación, informa Burgos Conecta.

La operación, denominada MIRUM-CID, se inició después de que los agentes detectaran en el mercado especializado de antigüedades varias obras catalogadas que podrían pertenecer al monasterio beliforano. El hallazgo levantó sospechas de que algunas piezas históricas habían sido sustraídas o transmitidas sin autorización. A partir de ese momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos abrió una investigación para rastrear el origen y el recorrido ilícito de las obras.

Durante estas indagaciones, la Guardia Civil localizó la venta por internet de varias piezas atribuidas al cenobio burgalés. Además, en una tienda de antigüedades de Madrid se recuperó una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, también perteneciente al monasterio de Santa María de la Bretonera.

Los registros practicados en Belorado y en el convento vizcaíno de Orduña permitieron intervenir numerosas obras de arte. En este último se encontró un volumen significativo de piezas que, según la investigación, habían sido trasladadas sin autorización desde el monasterio burgalés. Todas ellas han sido puestas a disposición judicial y permanecen pendientes de inventario.

La Guardia Civil considera que las dos exreligiosas detenidas serían las responsables de la extracción y venta de los bienes patrimoniales, mientras que el anticuario de León habría adquirido estas piezas sin exigir acreditación de su procedencia, incurriendo así en un presunto delito continuado de receptación.

La operación ha sido dirigida por la UOPJ de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca, que continúa al frente del caso. La investigación sigue abierta con el objetivo de localizar otras piezas históricas que todavía no han sido recuperadas.