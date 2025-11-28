El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil tras los registros.
La Guardia Civil tras los registros. Guardia Civil

Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico

La Guardia Civil les acusa de apropiación indebida y receptación tras localizar en el mercado de antigüedades obras trasladadas sin autorización

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos exreligiosas y un anticuario, tras los registros efectuados en el convento de Santa María de la Bretonera de Belorado, en Burgos y en el monasterio de Santa Clara de Orduña, en Bizkaia.

Entre las arrestadas se encuentra la exabadesa, Laura García de Viedma. Los tres están acusados de delitos de apropiación indebida agravada, al tratarse de bienes de patrimonio histórico, y de receptación, informa Burgos Conecta.

La operación, denominada MIRUM-CID, se inició después de que los agentes detectaran en el mercado especializado de antigüedades varias obras catalogadas que podrían pertenecer al monasterio beliforano. El hallazgo levantó sospechas de que algunas piezas históricas habían sido sustraídas o transmitidas sin autorización. A partir de ese momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Burgos abrió una investigación para rastrear el origen y el recorrido ilícito de las obras.

Noticias relacionadas

Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que la Guardia Civil se lleve a las mayores del monasterio

Las monjas cismáticas de Belorado vuelven a impedir que la Guardia Civil se lleve a las mayores del monasterio

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

Durante estas indagaciones, la Guardia Civil localizó la venta por internet de varias piezas atribuidas al cenobio burgalés. Además, en una tienda de antigüedades de Madrid se recuperó una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, también perteneciente al monasterio de Santa María de la Bretonera.

Los registros practicados en Belorado y en el convento vizcaíno de Orduña permitieron intervenir numerosas obras de arte. En este último se encontró un volumen significativo de piezas que, según la investigación, habían sido trasladadas sin autorización desde el monasterio burgalés. Todas ellas han sido puestas a disposición judicial y permanecen pendientes de inventario.

Guardia Civil
Imagen principal - Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico
Imagen secundaria 1 - Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico
Imagen secundaria 2 - Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico

La Guardia Civil considera que las dos exreligiosas detenidas serían las responsables de la extracción y venta de los bienes patrimoniales, mientras que el anticuario de León habría adquirido estas piezas sin exigir acreditación de su procedencia, incurriendo así en un presunto delito continuado de receptación.

La operación ha sido dirigida por la UOPJ de la Comandancia de Burgos. Los detenidos y las diligencias ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Briviesca, que continúa al frente del caso. La investigación sigue abierta con el objetivo de localizar otras piezas históricas que todavía no han sido recuperadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  9. 9 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos exmonjas de Belorado y un anticuario, detenidos por la venta ilegal de patrimonio histórico