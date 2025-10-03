El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un helicóptero de la Junta, en una imagen de archivo. 112-JCyL

Rescatan a dos montañeros desorientados en la ruta de las Cinco Lagunas en Ávila

Fueron recogidos por un helicóptero porque los técnicos de emergencias no consiguieron enlazar vía telefónica con ellos

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Dos montañeros tuvieron que ser socorridos hoy por el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta tras extraviarse durante la tarde mientras realizaban la ruta circular de las Cinco Lagunas, en el término municipal abulense de Zapardiel de la Ribera.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 16.04 horas de los propios montañeros, que indicaron haberse desorientado mientras realizaban la ruta circular de las Cinco Lagunas, aunque se encontraban ilesos al este del pico Portilla del Rey. Explicaron que no necesitaban ser rescatados, sino recibir indicaciones para tratar de volver a su ruta.

A continuación, el gestor del 1-1-2 les puso en contacto con el centro coordinador de emergencias de la Junta, cuyos técnicos les dieron indicaciones para regresar a la senda correcta, al tiempo que les anunciaron que contactarían con ellos de manera periódica hasta que regresaran a dicho camino.

Sin embargo, y como en distintas ocasiones no consiguieron enlazar vía telefónica con los desorientados, se activó al Grupo de rescate y Salvamento de la Junta, que salió hacia la zona con su helicóptero y el equipo de rescate a bordo.

Ya en la zona de Gredos, el helicóptero consiguió localizar a los montañeros en una zona al norte del refugio de la Laguna de Gredos, y tras recogerles, voló hasta el aparcamiento de la plataforma de Gredos, donde los recatados tenían estacionado su vehículo particular.

