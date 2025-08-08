Rescatada en helicóptero una mujer de 70 años tras golpearse la cabeza en Riaza

El Norte Segovia Viernes, 8 de agosto 2025, 17:52 Comenta Compartir

Una mujer de 70 años ha sido rescatada en helicóptero este viernes tras sufrir un golpe en la cabeza en las inmediaciones del mirador de Riaza, junto a la Ermita de la Virgen de Hontanares, en una zona de difícil acceso del término municipal de Riaza. El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León activó el operativo tras recibir una llamada al 112 a las 15:48 horas, alertando de que la mujer se encontraba semiinconsciente tras golpearse en la cabeza.

El gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl), que realizó una primera valoración telefónica y dio indicaciones al alertante, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que movilizó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores, uno de ellos personal sanitario.

Los rescatadores accedieron hasta la mujer mediante una grúa simple. Tras ser valorada en el lugar por la enfermera, fue evacuada en grúa doble con triángulo de evacuación hasta el helicóptero y trasladada al campo de fútbol de Riaza. Allí fue recogida por una ambulancia de Sacyl que la evacuó al Complejo Asistencial de Segovia.