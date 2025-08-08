El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rescate de la mujer en un paraje cerca de Riaza. JCYL
Segovia

Rescatada en helicóptero una mujer de 70 años tras golpearse la cabeza en Riaza

Los hechos ocurrieron en un paraje muy próximo a la ermita de la Virgen de Hontanares

El Norte

El Norte

Segovia

Viernes, 8 de agosto 2025, 17:52

Una mujer de 70 años ha sido rescatada en helicóptero este viernes tras sufrir un golpe en la cabeza en las inmediaciones del mirador de Riaza, junto a la Ermita de la Virgen de Hontanares, en una zona de difícil acceso del término municipal de Riaza. El Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León activó el operativo tras recibir una llamada al 112 a las 15:48 horas, alertando de que la mujer se encontraba semiinconsciente tras golpearse en la cabeza.

El gestor del 112 estableció una multiconferencia con Emergencias Sanitarias (Sacyl), que realizó una primera valoración telefónica y dio indicaciones al alertante, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que movilizó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores, uno de ellos personal sanitario.

Los rescatadores accedieron hasta la mujer mediante una grúa simple. Tras ser valorada en el lugar por la enfermera, fue evacuada en grúa doble con triángulo de evacuación hasta el helicóptero y trasladada al campo de fútbol de Riaza. Allí fue recogida por una ambulancia de Sacyl que la evacuó al Complejo Asistencial de Segovia.

