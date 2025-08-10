Rescatan en helicóptero a un hombre de 81 años en el Chorro de La Granja El varón sufrió una caída y fue necesario inmovilizar su pierna para que fuera trasladado al Hospital General de Segovia

El Norte Segovia Domingo, 10 de agosto 2025, 16:05

Un hombre de 81 años tuvo que ser rescatado en helicóptero durante la mañana de este domingo tras sufrir una caída en uno de los caminos al Chorro de La Granja de San Ildefonso. Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada que informaba de que un varón de 81 años se había lesionado el ligamento al resbalarse en un camino.

El gestor del 112 realizó inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se encargó de realizar una primera valoración e indicó al alertante lo que debe hacer hasta que lleguen los servicios de emergencia. Con el Centro Coordinador de Emergencias se encargó de coordinar el incidente, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 112 se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Segovia.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa simple. En el lugar, la rescatadora enfermera efectuó unas primeras curas al herido, le inmovilizó la pierna con un vendaje y una férula de vacío y, a continuación, fue izado hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación y acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero se encargó de evacuar al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl, donde esperaba una ambulancia que se encargó de trasladar al herido al Hospital General de Segovia.