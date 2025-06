Gredos vuelve a ser internacional este sábado con Músicos en la Naturaleza

E. N. Martes, 3 de junio 2025, 15:22 Comenta Compartir

Gredos volverá a ser este fin de semana internacional con el festival Músicos en la Naturaleza, que atraerá hasta la provincia abulense a miles de personas para disfrutar de artistas como Bryan Adams, Texas y Los Zigarros. El concierto, organizado por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural y que se celebra en Hoyos del Espino desde 2006, vuelve a concentrar en su incomparable entorno un cartel de renombre basado en la combinación de artistas internacionales consagrados con lo más reseñable del panorama musical español.

El cartel de este año comienza con Jack Broadbent, bluesman británico especialista en el rock más intimista que mostrará su destreza con la guitarra slide. A continuación, se subirá al escenario la banda escocesa Texas. Un par de horas más tarde, el hijo predilecto de Canadá hará su aparición como plato fuerte de la velada: Bryan Adams, una de las voces más importantes y exitosas de la historia del rock.

Instrumentista, cantante, compositor, fotógrafo y filántropo, el autor de piezas como «Heaven», «Summer of 69» o «Run to you» lleva más de cuatro décadas de carrera copando listas, generando éxitos y coleccionando nominaciones a los premios más importantes de la industria. Adams presentará su último y aún inédito trabajo, titulado 'Roll With The Punches'.

Impacto económico

El colofón llegará en la hora más canalla. Los Zigarros, herederos de la frescura y los riffs afilados en el rock and roll más clásico, cerrarán la noche ofreciendo aquello que les ha convertido en una máquina incansable de congregar adeptos a su sonido. A lo largo de sus diecisiete años de vida, más de 178.000 personas han podido disfrutar de esta experiencia musical en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona cercano a los 27 millones de euros. La apertura de puertas, según las redes oficiales, está fijada a las 19:00 horas.