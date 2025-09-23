El alpinista abulense Carlos Soria pide que Broncano le busque «un buen dentista» tras romperse su prótesis en el Manaslu El deportista de 86 años protagonizó una divertida conexión por videollamada con La Revuelta horas antes de comenzar su ataque a la octava montaña más alta del mundo

J. A. Pardal Valladolid Martes, 23 de septiembre 2025, 10:18

A sus 86 años el alpinista nacido en Ávila, Carlos Soria, sigue manteniendo intactas dos cosas. La primera, su capacidad para subir grandes montañas -puesto que se encuentra en pleno ataque a la cima del Manaslu (8.163 metros de altitud sobre el nivel del mar)- y la segunda, su humor, como demostró anoche en su conexión por videollamada con el programa La Revuelta, de David Broncano. «¿Cómo te influye tener 87 años estando a 8.000 metros?», le preguntó el 'showman' jienense, a lo que el deportista respondió raudo: «¡86, no me empieces a poner años!».

La que no mantiene inalterada, como él mismo relató, es la prótesis dental que lleva en la parte superior de su boca y que, estando en el campo base de la octava montaña más alta del planeta, a unos 5.000 metros, se le ha partido: «Parezco un poco más mayor y hablo peor, así que tú háblame fuerte y despacio», bromeaba con el presentador, al que aprovechó para pedirle que le buscara «un buen dentista» de cara a su regreso a España.

Carlos Soria intenta lograr una hazaña repitiendo, 50 años después, la primera expedición en la que montañeros españoles subieron por encima de 8.000 metros. Él formó parte de aquel equipo y, pese al enorme salto de tiempo, se muestra muy optimista respecto a volver a pisar esa cumbre mítica de la cordillera del Himalaya.

Todo ello pese al grave accidente que sufrió hace dos años cuando se rompió una pierna en el Daulaghiri y tuvo que ser rescatado, lo que le ha dejado «un poco tocadillo». «Estoy bien, si no no hubiéramos venido aquí», aseguraba antes de relatar que ha entrenado varios días en el Valle del Khumbu para aclimatarse a la altitud extrema de estos picos y que ya ha dormido una noche en el campo 1 de la ruta al Manaslu. «Ya estamos preparados para intentar la cumbre. Ahora parece que hay una buena climatología y podría ser que el día 26 llegásemos a la cima», afirmó en el programa de TVE que, pese a que se podía haber ido a la cama «hace unas horas», aseguraba estar siguiendo. «Veo que te has dejado el pelo como mi nieto», le espetó a David Broncano, que luce un cabello teñido de rubio desde que arrancó la temporada.

Como anunció este pasado lunes en sus redes sociales, Carlos Soria protagoniza a partir de este martes 23 de septiembre un nuevo ataque a la cima del Manaslu (lo holló con 71 años). Ya se trata de la persona con más edad que ha logrado escalarlo, igual que los ochomiles K2 (65), Broad Peak (68), Makalu (69), Gasherbum I (70), Lhotse (72), Kangchenjunga (75) y Annapurna (77). Así relataba el mismo en Instagram sus planes: «Tras completar el periodo de aclimatación a la altura en el valle del Khumbu y en los campos de altura del Manaslu, nos encontramos preparados para intentar la cima del Manaslu. En los próximos día se presentará un periodo de tiempo estable con noches y mañanas donde predominan los claros y baja velocidad del viento.

Nuestro plan para las siguientes jornadas es: salir del campo base el día 23 hacia el campo I. Al día siguiente alcanzar directamente el campo III. El 25 intentaremos llegar lo más temprano posible al campo IV, para descansar e hidratarnos bien antes de poner rumbo a la cumbre, sobre las 10 de la noche. Si todo se cumple y no hay ningún contratiempo intentaríamos alcanzar la cima del Manaslu el día 26».

Haciendo siempre gala de su prudencia, su publicación en redes sociales afirma que esta proyección puede verse alterada o interrumpida «teniendo siempre como preferencia absoluta la seguridad de todos los integrantes del equipo». En esta ascensión se encuentran acompañado de Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa y Luis Miguel Soriano, que grabará la expedición para elaborar después un documental. Están, además, apoyados desde el campo base por Pedro Mateo.