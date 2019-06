Leopoldo Abadía: «Felicito a mis nietos por fechas de las que ni ellos se acuerdan» Leopoldo Abadía. Participa en el Festival 60+, en la Cúpula del Milenio, donde contará, a sus 85 años, su experiencia LAURA CEMBRANOS Viernes, 28 junio 2019, 20:06

Leopoldo Abadía es ingeniero y escritor, pero ante todo es abuelo de 52 nietos, de los que tiene apuntadas todas sus fechas importantes. Asegura que mantenerse activo a partir de los 60 es fundamental para no morirse del aburrimiento y anima a que la gente le dedique tiempo a cosas en la que les pueda interesar especializarse después de la jubilación.

–¿Por qué 'Yo de mayor quiero ser joven'? ¿Qué recoge ese libro?

–Tengo 85 años y cuando escribí este libro planteo que de mayor quiero ser una persona completa, a través de 18 cosas, saber perdonar, olvidar ofensas, ser educado... Cada una de ellas a través de personas que me hs encontrado en mi vida como Elizabeth Taylor, Luis Miguel Dominguín o Tierno Galván.

–¿Qué vas a transmitir a la generación +60 del Festival?

–Aunque mi público objetivo son los mayores de 60, este no es cerrado. A todos les va bien ser una persona completa o intentarlo, tengan la edad que tengan.

–¿Por qué es importante mantenerse activo a partir de los 60?

–A veces te encuentras gente que te dice que le faltan tantos días para jubilarse y que luego no va a hacer nada. Yo les digo que se van a morir del aburrimiento y se les va a caer la casa encima. Si tienes la cabeza bien y tienes ganas de trabajar, puedes dedicarle cuatro horas a leer cosas que te interesen por ejemplo.

–¿Qué trucos les puedes dar a partir de su experiencia personal?

–Que se preparen una especie de plan, es obligatorio. En algún libro ponía que si soy ingeniero nuclear cuando me jubile solo voy a saber hablar de eso. Pero quizás tengo un museo a 100 metros por el que me puedo interesar, exposiciones, las Edades del Hombre que son maravillosas. Especializarte en cualquier cosa que te interese.

–Ha escrito muchos libros relacionados con la economía, pero también entre 2014 y 2017 ha enfocado sus publicaciones a la vida adulta. ¿A qué se debe este cambio?

–Gran parte del cambio se debe a los encargos que me realiza Espasa sobre temas sobre los que puedo hablar. De economía no sé, yo soy ingeniero, pero me especialicé en ello. Luego los libros que versan sobre la familia se centran en que con pequeños detalles y queriéndose mucho todo se puede solucionar. Tengo 52 nietos y tengo apuntadas las fechas de cumpleaños, de la primera comunión o de cuando comenzaron con la novia de todos ellos, les felicito de fechas que ni ellos se acuerdan.

–Es muy activo en redes sociales, un mundo digital que en general cuesta manejar a esta generación, ¿cuál es su secreto?

–La constancia y pensar en intentarlo todo. Luego veo chavales que manda un tweet, es una maravilla a qué velocidad, a mí me cuesta más. Hay que estar tremendamente abierto porque las cosas están cambiando a tal velocidad que si te paras te has quedado atrás.