Cuatro condenados por violencia machista en el año 2017 en Valladolid tenían menos de 17 años

«Lo primero que ocurre es el maltrato psicológico; excesivos celos y control»

Ese whatsapp. Ese simple mensaje que apenas diste importancia y que te prohibía salir esa noche a cenar con tus amigas, visitar a tus padres o simplemente acudir sola a la biblioteca para dar el último repaso al examen de Lengua podría ser el principio de una violencia machista que acabe mellando tu autoestima, que te empuje a deambular con miedo perpetuo a una agresión o que te siente en el diván de un psiquiatra en el que te refugiarás para aprender a volver a vivir. ¿Un único whatsapp? «Es el mecanismo, el control, los excesivos celos y el aislamiento social y familiar para que solo puedan estar con ellos». Habla Cristina Alcalde, coordinadora de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) de Valladolid, que desde hace tres años incorpora a sus cifras anuales el de una franja de edad que hasta entonces apenas se apreciaba en la violencia machista -trabajaban sobretodo agresiones sexuales-.

Solo en lo que va de año, y aunque no disponen de las cifras globales de mujeres atendidas, tienen contabilizadas como menores de edad el 5% del total. «No sabemos si ahora existen cada vez más situaciones de violencia de género o si, en cambio, se denuncia más porque hay más visibilización. Lo que tenemos claro es que no están todas las que son, porque muchas de las que pasan por nuestras instalaciones no ponen denuncia».

En prácticamente todos los casos existe un maltrato psicológico, al que después se puede sumar otro físico. «Son los excesivos celos, el control y el aislamiento social y familiar, que solo puedan estar con ellos. Eso se diagnostica prácticamente en todos los casos, en otros hay también violencia sexual o física», precisa la coordinadora.

Los medios tecnológicos, según avisa, son las herramientas que mal usadas pueden originar este tipo de situaciones. «Porque pueden ser beneficiosoas, pero en otros casos sirven como herramienta para ejercer maltrato».

Su apuesta pasa por la educación y la sensibilización desde edades tempranas, «en erradicar el machismo y patriarcado como medidas de prevención».