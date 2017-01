Muere un hombre tras ser atropellado en Valladolid capital

En esta ciudad hay 50000 ancianos, muchos de ellos con Alzheimer o Demencia Senil: hay que circular con precaución no como si las calles de nuestros barrios fueran autopistas



"Como te veo, me ví. Como me ves, te verás"

Hay muchos que hablan sin saber y dicen cosas que harán daño a los familiares de los heridos o fallecidos. Nop hay derecho a estos comentarios.

El conductor siempre tiene que tener cuidado, tenga o no preferencia.

El tener preferencia no da derecho a atropellar a nadie. En cualquier momento puede saltar un niño detrás de un balón o un anciano que no se da cuenta o no le da tiempo a cruzar. El código creo que también habla de ello.

De cualquier modo es triste el suceso y da igual ahora mismo quién tuvo la culpa.

En esta calle pasan todos los días motos a toda pastilla y coches que no respetan semáforos y le dan zapatilla. Sea de quiéns ea la culpa, creo que hay que tomar conciencia de ir despacito por las ciudades y sobre todo con precauición y los 5 sentidos al volante o al manillar.



no te parece que te estas poniendo demasiado estupendo? que es eso de "El tener preferencia no da derecho a atropellar a nadie"? en serio consideras que la la gente va con su coche atropellando viejos y niños como si de un derecho constitucional se tratase?

no señales a los conductores como culpables de los atropellos porque eso no es asi, un conductor no puede atropellar a un peaton si el peatón no se pone delante del coche

con 82 tacos y seguro que cruzando a su bola, apostaria lo que fuese. Encima no les pites porque se ponen a echar pestes,

no hay educación, !!



Que impresentable eres.

Da igual si cruzó bien o mal, al menos deberías tener un poco de respeto al fallecido ya al herido.

Cualquier conductor debe saber que en cualquier momento se puede cruzar cualquier peatón, sobre todo personas muy mayores o niños, por motivo obvios que tu seguro no comprendes por tu falta de sensibilidad. Y el conductor debe ir prevenido siempre. En este curce pasan vehículos a toda pastilla y no respetan a los peatones de manera habitual, tanto los que van rectos como los que vienen del Prado de la Magdalena.

Descanse en paz este señpor y que se recupere el de la moto.



en ningun momento he faltado al respeto, es triste que alguien pierda la vida por algo asi, mi pesame,

a lo que me refiero es que no hay educacion y la gente mayor campa a sus anchas, y no siempre es posible evitar el accidente. DEP.



Pues se agradece tu rectificación, pero lle otra vez y verás que te has equivocado al menos al expresarte.

Dices claramente e incluso apuestas por ellos, que seguro cruzaba a su bola.

Yo no se cómo ha sido, así que no puedo opinar más, pero de una u otra forma es una desgracia para sus dos familias y amigos. Y repito que cruce a su bola o no, los conductores tenemos que tener mil sentidos y preveer lo que va a pasar. Co 82 tacos dudo que haya salido corriendo hacia la moto y se tirara encima de ella; es posible que esa muerte se pudiese haber evitado con precaución, como el 99 por ciento de los atropellos.



Por más que lo leo, no tiene perdón tu comentario.