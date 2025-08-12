Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Martes, 12 de agosto 2025, 14:16 Comenta Compartir

Quienes le conocieron le definen como una persona especial, entrañable y gran amante del vino. Ricardo Duyos Gutiérrez, coronel del ejército en la reserva, era ... desde 2011 «los ojos en España» de la familia González Sánchez, propietaria de Bodegas y Viñedos Lleiroso. En la elaboradora ejercía como consejero, y era un hombre muy cercano, en lo profesional y personal, al presidente del Grupo Multimedios, Francisco González Sánchez. Duyos fallecía este lunes 11 de agosto, a los 71 años, dejando un hondo pesar en el seno de la bodega situada en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero.

El coronel retirado era una parte importante de la familia González Sánchez, de origen mexicano. Por esta fuerte vinculación, se sumó a su proyecto vitivinícola hace catorce años, en la primera bodega que adquirió el Grupo Bornos Bodegas y Viñedos en España, Lleiroso, que elabora vinos amparados por la Denominación de Origen Ribera del Duero. Una elabora muy artesanal que se centra, especialmente, en los vinos de crianza y reserva. El grupo familiar sumó, más tarde, otras tres bodegas en diferentes zonas de calidad de Castilla y León. Dominio de Bornos en Pesquera de Duero, Palacio de Bornos en Rueda y Bucrana en Toro. Además de sus funciones como apoderado, administrador y consejero, el papel de Ricardo Duyos ha ido mucho más allá, ya que al sentido social se sumaba también el personal, con un apoyo en todo aquello que fuera necesario. Su fallecimiento ha supuesto «una gran perdida» para el grupo empresarial que le recuerda como una persona que «dejó huella» en aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle.

