Ricardo Duyos en la nave de barricas de bodegas Lleiroso. Agapito Ojosnegros

Obituario

Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas

Consejero de bodegas Lleiroso de Valbuena de Duero, ha fallecido a los 71 años

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Martes, 12 de agosto 2025, 14:16

Quienes le conocieron le definen como una persona especial, entrañable y gran amante del vino. Ricardo Duyos Gutiérrez, coronel del ejército en la reserva, era ... desde 2011 «los ojos en España» de la familia González Sánchez, propietaria de Bodegas y Viñedos Lleiroso. En la elaboradora ejercía como consejero, y era un hombre muy cercano, en lo profesional y personal, al presidente del Grupo Multimedios, Francisco González Sánchez. Duyos fallecía este lunes 11 de agosto, a los 71 años, dejando un hondo pesar en el seno de la bodega situada en la localidad vallisoletana de Valbuena de Duero.

