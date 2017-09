Astudillo espera un permiso para el toro enmaromado del lunes Celebración del toro enmaromado, el año pasado en Astudillo. / Antonio Quintero El Ayuntamiento ha solicitado la autorización de la Junta para celebrar el espectáculo, que fue declarado ilegal en noviembre por el TSJ PABLO M. PUENTE Palencia Miércoles, 13 septiembre 2017, 10:10

El Ayuntamiento de Astudillo se encuentra a la espera de que se le conceda una autorización para celebrar el próximo lunes el toro enmaromado después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara nula la orden de la Junta por la que se le declaraba como espectáculo taurino tradicional. Tras la sentencia de noviembre de 2016, que recogía que el espectáculo es contrario al decreto por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León, la Junta recurrió la decisión del Tribunal Superior de Justicia. «Como todavía no hay una sentencia firme, hemos solicitado a la Junta una autorización para celebrar el espectáculo este año. Espero que si no hay ningún impedimento de tipo legal el toro se pueda celebrar este año, si bien el ayuntamiento en todo momento va a actuar conforme a la legalidad», explicó ayer el alcalde de Astudillo, Luis Santos.

El regidor recuerda que el Ayuntamiento se sometió a numerosas multas por parte de la Junta, también a instancias de denuncias de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales, igual que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. «Antes era un tema administrativo, se pagaba una multa y ya estaba, pero ahora es una sentencia judicial y estamos obligados a cumplirla. Pero esperamos que el recurso nos sea favorable, por eso se ha recurrido, pero si no es así, pues el pueblo decidirá y tendremos que cambiar el espectáculo por otro o por lo que decida la gente. Pero es una solución que todavía no nos hemos planteado porque estamos a la espera de la resolución», argumentó. «Si hay una sentencia final que declara el espectáculo del toro enmaromo ilegal, habrá que buscar otras vías de solución. Desde luego nosotros no vamos a echar un pulso a nadie», recalcó Luis Santos.

El Ayuntamiento de Astudillo había trasladado a la Junta de Castilla y León una documentación que probaba que la fiesta del toro enmaromado tenía una antigüedad superior a los 200 años y que formaba parte de la tradición del pueblo.

Yen 2014 la Junta de Castilla y León otorgó al espectáculo la categoría de tradicional, pero el TSJconsideró después que se maltrata al animal y que no está acreditada la antigüedad de la fiesta.