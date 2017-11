Lydia Lozano se entrevista a sí misma en 'Sálvame' La colaboradora de 'Sálvame', Lydia Lozano. / Telecinco El programa de Telecinco ha creado 'Cuéntame', una nueva sección un tanto surrealista EL NORTE Miércoles, 29 noviembre 2017, 12:12

El programa 'Sálvame' vuelve a dar una vuelta más de tuerca con el propósito de ganar audiencia. En esta ocasión, a los responsables del programa se les ha ocurrido que los colaboradores se entrevisten a sí mismos, dentro de un espacio que han denominado 'Cuéntame'. La primera en pasar por la nueva propuesta del programa ha sido Lydia Lozano, que logró sorprender a la audiencia al llorar sus propias preguntas, según recoge 'Chance'.

La colaboradora se ha contado a sí misma que, a diferencia de lo que piensan sus compañeros, ella podría vivir sin la televisión y también ha manifestado su arrepentimiento por hablar de su marido Charlie cuando hizo 'La Caja Deluxe'. También ha señalado que se ha negado a hacer un 'Interviú', del mismo modo que no ha querido escribir sus memorias por miedo a que no se vendan.

El momento más emotivo de la surrealista entrevista llegó cuando la colaboradora comentó: «El público votó que durante una hora y media fuera presentadora, estaba de los nervios y le pedí a todos por favor respeto y lo hicieron y todavía lo pienso y me pareció tan bonito que siempre les daré las gracias, para mí fue lo mas difícil que he hecho en mi carrera y les pedí uno a uno por favor y salió bien gracias a ellos y me fui a casa y pensé que puedo tirar de ellos, y me sentí una compañera bien y me impresionó todos callados y respetándome el turno. Fue apasionante, y esto es 'Sálvame', y es lo que te compensa todo» y añadió: «Pasé los mejores años de mi vida en 'Tómbola', me he planteado si cuando acabe 'Sálvame' voy a llorar y te digo que no, para mí será una liberación, pero no quiero que acabe, me encanta ir, pero va a ser una liberación porque he dejado de ser un poquito la Lydia real».

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le preguntó:«¿Por qué no te vas?» y ésta respondió que era como «perder una batalla, rendirse».

Durante la entrevista, confesó uno de sus grandes secretos que hace referencia a tatuarse las cejas ya que se le han caído debido al estrés que soporta en el programa y también habló la razón que le hace llevar tantos años casada: «Tener muchos novios y elegir bien y estar cansada de haber ligado y saber que se lo vas a contar todo y que va a ser tu mejor amigo».