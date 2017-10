Kiko Matamoros abandona 'Sálvame' Kiko Matamoros. / Telecinco El detonante podría ser las fuertes discusiones que ha mantenido con Mila Ximénez, últimamente EL NORTE Jueves, 5 octubre 2017, 17:29

Kiko Matamoros ha decidido abandonar su silla en 'Sálvame'. Las fuertes discusiones que ha mantenido con Mila Ximénez le han llevado a tomar esa decisión. Hace unos días se rumoreaba la posibilidad de que el tertuliano abandonase el programa de Telecinco. El día que se dio la noticia del embarazo de su hija Laura, él no se encontraba en el plató, pero todos pensaban que se incorporaría con el inicio de la temporada. Tampoco se incorporó el día que regreso el presentador Jorge Javier Vázquez, por lo que comenzaron a dispararse las alarmas, según recoge 'Bekia'.

Sobre este tema, Chelo García Cortés ha comentado: «Le he mandado un mensaje, porque quería hablar con él sobre su ausencia en el programa y el embarazo de Laura. En la entrevista que le hice para una revista le vi agotado. Le he preguntado si iba a venir hoy y me ha dicho: 'No voy a volver'». Por su parte, Gema López ha señalado: «Creo que le ha cansado mucho hacer siempre el papel de malo en el programa. No sé cómo lo va a pasar su familia, porque no tiene muchos ingresos».

Lo cierto es que hace unos días Kiko Matamoros y Mila Ximénez protagonizaron una fuerte discusión. La situación del colaborador era bastante complicada desde el momento en el que su mujer, Makoke, interpuso una demanda a Mila por la forma en la que ésta la trató cuando colaboraba en 'Sálvame'.