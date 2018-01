Kiko Hernández habla de su condición sexual El colaborador de 'Sálvame' se ha autoentrevistado y ha hablado de sus sueños, su condición sexual y su relación con Lydia Lozano EL NORTE Viernes, 26 enero 2018, 12:02

Kiko Hernández, el colaborador de 'Sálvame', se hizo una autoentrevista en la que comenzaba diciendo: «He conseguido una bomba y he conseguido sentar aquí por fin a Kiko Hernández»

Siempre se ha mostrado muy reservado a la hora de hablar de su vida privada, pero ahora el guión le ha obligado a dejar apartada esa timidez. «Hay parcelas que me gusta reservar pero hoy me siento aquí porque me han dicho que lo haga».

Para empezar se lanzó la pregunta: «¿Eres gay?», y respondía «¿Y tú?». Y acabó el tema, ya que el colaborador de Telecinco quiere seguir moviéndose en esa ambigüedad.

Una vez que había regresado al plató ha recordado que cuando salió de 'Gran Hermano' apareció un hombre que aseguraba que había mantenido una relación con él. «Le gané el juicio y en el juicio cuando le preguntaron si tenían pruebas dijo 'sí, que leo las revistas del corazón'». De aquel momento, no puede olvidar que el juicio mediático al que se vio sometido le afectó mucho porque: «contaba muchas cosas muy graves de mi familia, de mi hermana, de todo... Gracias a Dios este tío fue tan listo que grabó a la persona que le encargó destrozarme a mí. Y una tarde llegué a 'A tu lado' y me dijo Emma García que era mi día de suerte porque iba a escucharo eso. Esa persona resultó ser Sonia Arenas y se escuchaba cómo le decía lo que tenía que decir y cómo era mi casa».

En su autoentrevista también se ha preguntado: «¿eres tacaño?» y ha respondido que mira mucho el dinero para el futuro. «Miro mucho por el día de mañana. Ahora tengo una familia y me da miedo que puedan venir tiempos difíciles, y fuera hace mucho frío. Y aunque el dinero lo cuente y recuente, nunca traicionaría a un amigo por dinero: 'Para ir en contra de un amigo no hay talonario».

Lydia Lozano también ha tenido sus minutos, de ella ha comentado Kiko: «Es que no sé qué me pasa con ella. Cuando dices que a quien más atacas es a quien más quieres, pues eso lo que me pasa con Lydia. Me dan muchas ganas de darle caña todos los días, disfruto metiéndome con ella. Pero luego llegan las 8 o las 9 de la noche y me da pena...». Para ser honesto recordó que la colaboradora le ayudó mucho en 'A tu lado', pero ahora la cosa ha cambiado: «Desde que hemos hecho las paces le han querido echar dos veces. Ahora le estoy haciendo todos los favores que me hizo en 'A tu lado».

Sobre la posibilidad de que un día llegar el fin de 'Sálvame': «Yo desde que estoy en 'Sálvame' he oficiado bodas, ahora vendo tartas, hago mis entrevistas en mi revista, hago una obra de teatro que se llama 'Acompáñame' que es un mmuscial,... lo hago todo». Aunque en el supuesto de que se dieran las circunstancias, a él no le importaría dedicarse íntegramente al teatro: «Dedicarme al teatro sería uno de mis sueños. Ya lo estoy haciendo con esta obra musical, pero hay un problema, que no retengo las cosas. Yo retengo la bomba dos minutos en mi cabeza, pero como tarde más de dos minutos en soltarla... ¡ya se me ha olvidado!»