Siete heridos tras chocar una furgoneta y un coche al intentar esquivar un animal

Un total de siete personas resultaron heridas a última hora de la noche del martes como consecuencia de la salida de vía de un turismo para intentar esquivar un animal y su posterior colisión con una furgoneta en el kilómetro 1 de la ZA-P-2353, en el término municipal de la localidad zamorana de Pobladura del Valle.

Tras recibir la llamada de aviso a las 23:52 horas, la sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió dos UVI móviles, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de la zona.

En el lugar, el personal de Sacyl atendió a siete personas: cuatro hombres de 18, 31, 14 y 40 años y una mujer de 15 años, que fueron trasladados en soporte vital básico al hospital de Benavente; una mujer de 38 años, que fue derivada en UVI móvil al mismo hospital, y un paciente trasladado en UVI móvil también a Benavente.

